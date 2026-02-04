Tormentas, viento, calor y hasta 50 mm de lluvia: la alerta del SMN

El organismo advirtió que se esperan intensas lluvias con granizo y tormenta eléctrica. Qué zonas serán las más afectadas.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que corresponden a diversos fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos para la población. Estas abarcan a un total de 13 provincias del territorio nacional y corresponden a temperaturas extremas, tormentas y lluvias intensas.

Por las temperaturas extremas, se verán afectados sectores del centro y oeste del país: parte del oeste y este de la provincia de Buenos Aires , Entre Ríos , Corrientes , Misiones , Santa Fe , una pequeña porción del sureste de Chaco , el este de Formosa y el sureste de Santiago del Estero .

Al respecto, desde el SMN indicaron que el nivel amarillo de alerta por calor extremo podría implicar un "efecto leve a moderado en la salud" de la población. Añadieron que este nivel de intensidad en las altas temperaturas puede ser peligroso "sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

calor extremo SMN

Por este motivo, recomendaron permanecer en ambientes frescos, hidratarse con frecuencia, incluso si no se siente sed, y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.

Otro de los consejos emitidos por el organismo hace referencia al tipo de ropa, ya que es preferible utilizar ropa liviana, de colores claros, gorra o sombrero y lentes de sol. Además, sugirieron renovar el protector solar cada dos horas.

Alerta por tormentas y lluvias

Las alertas amarillas por tormentas elevadas por el organismo dependiente del ministerio de Defensa, afectan el sector oeste de Buenos Aires, el sureste de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis y La Pampa.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores acumulados entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", advirtieron.

tormentas y lluvia SMN

Por otro lado, informaron que la zona cordillerana de Neuquén, el extremo sureste de Chubut y el norte y la zona costera de Santa Cruz se encontrarán bajo alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones que podrían superar los 40 milímetros en periodos cortos.

Las recomendaciones del SMN para evitar inconvenientes durante las tormentas

A raíz de las alertas por lluvia y tormentas, el SMN recomendó evitar salir de las viviendas, salvo en caso de necesidad, y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de canales oficiales. También pidieron desconectar los electrodomésticos y, si comienza a ingresar agua en el hogar, cortar el suministro eléctrico para prevenir accidentes.

Aconsejan también no sacar la basura durante el período de alerta y verificar que los desagües, canaletas y sumideros de la vivienda estén limpios para evitar obstrucciones y posibles inundaciones.

En caso de encontrarse al aire libre cuando se desate la tormenta, aseguraron que es prioritario buscar refugio en un edificio, vivienda o vehículo cerrado, evitando permanecer bajo árboles o estructuras inestables. Finalmente, pidieron asegurar los objetos de exterior, para evitar que pudieran volarse por fuertes ráfagas de viento que pudieran producirse durante el fenómeno.