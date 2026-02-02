Alerta por viento y calor extremo en Neuquén: advierten por condiciones "muy peligrosas"

El pronóstico ya genera preocupación, tras una semana completa de alerta roja por las temperaturas extremas en la capital provincial.

Semana completa de calor extremo en Neuquén. Este lunes se cumple el séptimo día en la capital provincial y alrededores con alerta roja por altas temperaturas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se suma un alerta por viento en la mayor parte de la provincia.

El alerta roja se extiende a una importante porción de la provincia, abarcando todo el departamento Confluencia, Picún Leufú, el este de Añelo y el este de Pehuenches.

En la capital, se espera para la jornada del lunes cielo mayormente cubierto, 34°C de máxima, y ráfagas de hasta 70 km/h, según el pronóstico de AIC.

Según el SMN, el alerta roja es “muy peligrosa”, ya que puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables, algo que la diferencia claramente del alerta naranja, que implica un efecto moderado a alto sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Además, se emitió un alerta naranja para el sur neuquino. Este comprende los departamentos Catan Lil; Collón Curá; Zapala; zona baja y sur de Aluminé; zona baja y cordillera de Huiliches; y la zona baja y cordillera de Lacar.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades y especialistas es la persistencia del fenómeno: no se trata de un evento aislado. Los días consecutivos de alerta incrementan el impacto sobre la salud, el sistema eléctrico, el acceso al agua y la vida cotidiana.

En este contexto, el SMN insiste en extremar cuidados: evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante, reducir la actividad física intensa y prestar especial atención a síntomas como mareos, fatiga, dolor de cabeza o desorientación.

Alerta por vientos en gran parte de la provincia

El SMN emitió además una alerta amarilla por fuertes viento para toda la provincia de Neuquén, exceptuando a las zonas afectadas por el alerta roja por temperaturas extremas (Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú).

RAFAGAS El SMN comunicó la vigencia de alertas de nivel amarillo por fuertes vientos y lluvias .

Según informó el organismo dependiente del ministerio de defensa, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h".

Detallaron que los vientos fuertes comenzarán a sentirse en horas de la tarde. Frente a esto recomendaron a la población evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Cómo va a estar el clima en Neuquén esta semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó su pronóstico extendido a seis días. Se espera un descenso paulatino en las máximas hacia el jueves y una vuelta a las altas temperaturas para el fin de semana. Se mantendrá el cielo cubierto y algunas jornadas de inestabilidad.

Clima - Nublado.jpg Claudio Espinoza

El martes 3, predominará el cielo cubierto y máximas de 30°C. Durante el día el viento rondará los 40 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h. Hacia la noche, las ráfagas amainarán y la temperatura descenderá hasta 14°C.

El miércoles 4 se esperan condiciones similares a la jornada anterior, aunque con vientos más leves. El cielo permanecerá cubierto y las máximas perforarán apenas el piso de los 30°C. Las ráfagas llegarán hasta los 42 km/h por la noche y la temperatura mínima será de 16°C.

Para el jueves 5 el cielo estará mayormente cubierto y se irá despejando de cara al fin de la jornada. Las máximas serán las mismas que el miércoles, aunque se esperan mínimas más frescas: 13°C durante la noche. El viento será leve, con ráfagas de hasta 36 km/h por la noche.

El viernes 6 vuelven a subir las temperaturas de cara al fin de semana, sumado a un pronóstico de tormentas dispersas para el día y "tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones" a la noche, según AIC. La máxima será de 35°C y 18°C de mínima. El viento será leve, con un aumento de las ráfagas para el final de la jornada.

A tormenta eléctrica Neuquén Gentileza Eloradanan

El sábado 7 se espera calor extremo nuevamente, con 38°C de máxima. Esto está acompañado por inestabilidad durante el día. Hacia la noche, la temperatura descenderá drásticamente hasta los 14°C y el cielo se despejará completamente.