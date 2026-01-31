Alerta por calor extremo y tormentas en once provincias

La alerta por calor y tormentas continúa en Neuquén y otras provincias.

De acuerdo con el último pronóstico oficial, el SMN mantiene alertas por tormentas de nivel amarillo para Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro . En estas zonas se prevén tormentas con actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de entre 10 y 45 milímetros en cortos períodos.

San Juan y Mendoza, además, se encuentran bajo alerta de nivel naranja por tormentas fuertes. Según el organismo, estas provincias podrían registrar precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada, además de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas muy fuertes.

Cabe mencionar que en Mendoza, este viernes las tormentas azotaron con mucha fuerza y generaron todo tipo de destrozos y caos. Incluso, varios videos se hicieron virales, incluyendo el dramático rescate de operarios de una maquina que fue arrastrada por la crecida sobre la Ruta 0, a la altura de Anchoris, en el departamento de Luján de Cuyo

Por otra parte, el límite entre La Pampa, Río Negro y Neuquén permanece bajo advertencia roja por temperaturas extremas, con efecto alto a extremo en la salud. En tanto, el oeste de Chubut se encuentra bajo alerta naranja, mientras que el oeste de Río Negro y el sur de Neuquén presentan alertas de nivel amarillo y naranja. El SMN recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Topadora en Mendoza El dramático rescate de operarios tras la crecida del río en Mendoza.

En Neuquén, las tormentas del viernes generaron caos. El norte neuquino fue el más afectado, con fuertes lluvias y vientos. Hubo rutas que terminaron anegadas como pasó en Tricao Malal o incluso la Ruta 40, en su tramo entre Las Lajas y el limite con Mendoza, se vio muy afectada, obligando a Vialidad Nacional a informar que la transitabilidad demandaba extrema precaución. Algo similar pasó en Añelo, donde la ruta provincial 5 quedó intransitable al final de la jornada.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (8) Omar Novoa

Alerta naranja

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja

La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (6) Omar Novoa

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.