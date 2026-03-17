¿Vuelve la lluvia?: así estará el tiempo este miércoles en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el sur de la provincia y la Autoridad Internacional de las Cuencas anticipó una jornada inestable para el territorio neuquino.

El tiempo en Neuquén para este miércoles 18 de marzo estará marcado por condiciones inestables en gran parte del territorio, desde la capital hasta la cordillera, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Se espera una jornada con nubosidad variable, probabilidad de lluvias y presencia de viento en distintas intensidades.

En Neuquén , el día se presentará con cielo mayormente cubierto y períodos de mejora temporaria. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 22 °C . El viento soplará de leve a moderado, con velocidades entre 20 y 35 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h, especialmente durante la tarde.

En el centro de la provincia , las condiciones serán similares, aunque con mayor variabilidad. Se prevé cielo cubierto con momentos de inestabilidad y posibles chaparrones aislados. Las temperaturas oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 21 °C de máxima, con viento moderado y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

En la zona norte, el panorama también será inestable, con probabilidad de lluvias intermitentes y cielo mayormente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 13°C y 21°C, con viento moderado y ráfagas cercanas a los 50 km/h, lo que podría generar momentos de mayor intensidad.

Gente - lluvia - (11) Claudio Espinoza

Por su parte, en la cordillera de Neuquén, se espera mayor presencia de precipitaciones, con lluvias durante gran parte de la jornada. Allí las temperaturas serán más bajas, con mínimas de 8°C y máximas de 16°C, y viento moderado a regular, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en zonas de mayor altura.

Desde la AIC indicaron que estas condiciones responden a la persistencia de aire húmedo sobre el norte de la Patagonia.

En tanto que, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta amarilla por lluvia para la noche del miércoles, que se extenderá hasta la madrugada del jueves.

Gente - lluvia - (15) Claudio Espinoza

Recomendaciones

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante lluvias intensas o ráfagas, además de asegurar objetos que puedan volarse en patios o balcones. Para quienes deban circular, es clave conducir con precaución, reducir la velocidad y no transitar por zonas inundables.

También se aconseja no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, y desconectar artefactos eléctricos sensibles ante posibles variaciones. Por último, es fundamental mantenerse informado a través de canales oficiales para seguir la evolución del clima y prevenir situaciones de riesgo.