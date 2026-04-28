Alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén: a qué hora empieza y cuáles son las zonas más afectadas

El SMN emitió una alerta por fuertes ráfagas, lluvias y posible nieve en la cordillera. Defensa Civil confirmó cuándo se intensifica el fenómeno y pidió evitar circular.

El SMN anticipa una semana con lluvia, viento y posibles nevadas.

La provincia de Neuquén atraviesa una nueva alerta por viento y lluvias , anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional . De acuerdo al pronóstico, las condiciones climáticas, que comenzaron este martes, se extenderán durante gran parte de la semana.

El organismo nacional adelantó que se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz , detalló a Canal 7 que el fenómeno comenzó a sentirse este martes 28 con el ingreso de aire húmedo, pero se intensificará con el correr de las horas . “El viento fuerte se va a dar desde la tarde hacia la noche de hoy martes y durante la madrugada y mañana del miércoles”, explicó.

Además, advirtió que en la zona centro de la provincia, especialmente en el corredor entre Zapala y la región del Limay, las ráfagas podrían superar los 100 km/h, lo que eleva el nivel de riesgo.

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Lluvias, nieve y neblina

El fenómeno no llega solo, desde Defensa Civil confirmaron que también habrá lluvias de variada intensidad en toda la cordillera de Neuquén. Además, está la posibilidad de nevadas en las zonas altas.

Asimismo, advirtieron a los automovilistas por la presencia de neblina en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 237.

De acuerdo a lo informado por el titular del área, estas condiciones ya comenzaron a generar complicaciones en la circulación, especialmente en caminos de ripio y sectores con barro.

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Qué zonas están bajo alerta

La advertencia por viento alcanza a toda la provincia de Neuquén, aunque desde Defensa Civil especificaron que los sectores más comprometidos serán la región centro —especialmente el corredor entre Zapala y Limay—, los principales corredores viales y las zonas cordilleranas, donde además se suman lluvias y posibles nevadas.

Desde los organismos de emergencia remarcaron que se trata de un evento generalizado y no focalizado, por lo que el impacto puede variar según la región.

Cómo sigue el clima durante la semana

El panorama anticipa varios días de inestabilidad. Martes y miércoles serán las jornadas más críticas por el viento, mientras que el jueves se espera una mejora temporal.

Sin embargo, el viernes volverán las lluvias y el aire frío, con posibles nevadas en zonas altas, y el sábado presentará condiciones variables. Hacia el domingo, se prevén lluvias dispersas y viento moderado, con ráfagas de entre 50 y 60 km/h.

En paralelo, se espera que el frío se mantenga durante toda la semana y el fin de semana largo.

nieve Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, Defensa Civil pidió evitar traslados innecesarios, especialmente entre martes y miércoles, cuando se espera el pico del fenómeno.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Informarse a través de organismos oficiales.

Consultar el estado de rutas antes de viajar.

Circular con cadenas, abrigo y provisiones.

Evitar rutas de ripio en mal estado.

Avisar a familiares sobre los desplazamientos.

También recordaron los números de emergencia: