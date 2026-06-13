Figueroa destacó el rol de los guardafaunas, entregó equipamiento y anticipó un fuerte crecimiento del turismo

Durante la celebración por el Día del Guardafauna en Junín de los Andes, el gobernador remarcó la importancia de fortalecer los controles y la educación ambiental.

En Junín de los Andes, el gobernador Figueroa encabezó el acto en el Día del Guardafauna.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , encabezó este viernes en Junín de los Andes el acto por el Día del Guardafauna , donde puso en valor la tarea de los agentes dedicados a la conservación de los recursos naturales y vinculó su labor con el crecimiento turístico que proyecta la provincia para los próximos años.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que Neuquén debe prepararse para recibir una cantidad creciente de visitantes como resultado de las inversiones en infraestructura y conectividad que lleva adelante el gobierno provincial. En ese contexto, sostuvo que el fortalecimiento de los guardafaunas será fundamental para acompañar ese proceso.

La celebración incluyó también un reconocimiento a los agentes jubilados Jorge Ernesto González y Héctor Arnoldo Martínez, quienes fueron distinguidos por su trayectoria y aporte a la conservación y protección de la fauna neuquina.

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Infraestructura y turismo

El gobernador repasó el plan de obras que se encuentra en ejecución y destacó el impacto que tendrá sobre la actividad turística. “Estamos haciendo o ejecutando mil obras en la provincia y vamos a construir mil kilómetros de rutas nuevas. Eso va a traer mucho turismo y tenemos que estar preparados para cuidarlo”, señaló.

Además, hizo referencia al proyecto de conectividad vial que recorrerá la cordillera neuquina y permitirá integrar localidades, lagos y pasos fronterizos con Chile. “Vamos a terminar una ruta que va a unir veinte pueblos, veinte lagos y cinco pasos internacionales pavimentados. Todo eso va a generar un enorme movimiento turístico”, indicó.

Más controles y educación ambiental

Figueroa consideró que el crecimiento turístico deberá ir acompañado por mayores controles y una fuerte tarea de concientización: “Si no equipamos a la Policía, al Manejo del Fuego y a los guardafaunas, si no controlamos y si no educamos, no vamos a poder acompañar ese crecimiento”, afirmó.

En ese sentido, propuso ampliar el trabajo educativo de los guardafaunas mediante la creación de un cuerpo de reserva y destacó la necesidad de llegar a las escuelas.

“Una trucha vale mucho más en el río que en el plato”

“Ustedes tienen que estar en todas las escuelas. Tenemos que reproducir el conocimiento y el amor por nuestros recursos naturales. La provincia se va a desarrollar a partir del turismo y necesitamos que las nuevas generaciones comprendan el valor de lo que tenemos”, expresó.

Entrega de equipamiento y modernización

La jornada contó con la participación del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos; el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; y el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, además de agentes activos y jubilados.

Como parte de las actividades se entregaron 60 tablets destinadas al nuevo sistema de infracciones digitales, 20 soportes para antenas Starlink, drones, binoculares, monoculares, kits de reflectores, chalecos refractarios, indumentaria, mochilas, bolsos y otros elementos que serán distribuidos entre las delegaciones de Confluencia, Alto Neuquén, Pehuén y Lagos del Sur.

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La inversión forma parte del proceso de modernización impulsado por la Dirección Provincial de Fauna para mejorar los controles en terreno, fortalecer la conectividad en zonas remotas y optimizar la capacidad operativa de los guardafaunas.

Récord de permisos de pesca y fiscalización digital

Durante el encuentro, Lagos presentó un balance de gestión que reflejó cifras récord para la institución. Según informó, la emisión de 76.274 permisos de pesca permitió una recaudación de 1.619 millones de pesos.

El funcionario explicó que buena parte de ese crecimiento estuvo vinculada al proceso de digitalización implementado por el organismo, que agilizó los trámites y fortaleció los mecanismos de control.

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Además, anunció que desde el 1 de julio comenzará a funcionar un nuevo sistema de fiscalización digital. La herramienta permitirá a los guardafaunas confeccionar infracciones electrónicas en cualquier punto de la provincia, incluso en lugares sin conectividad, con monitoreo en tiempo real desde el centro de control ubicado en la ciudad de Neuquén.