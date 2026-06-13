Lanzan obras viales claves para consolidar el corredor binacional

El proyecto de endeudamiento con la CAF por 250 millones de dólares, que se envió a la Legislatura, permitirá financiar un ambicioso programa de corredores, incluyendo el Paso Pichachén

El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura el miércoles un proyecto de ley para autorizar un crédito hasta 250 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que permitirá financiar un ambicioso programa de conectividad vial que beneficiará a la región Alto Neuquén .

Se trata de una de las mayores operaciones de financiamiento externo para infraestructura vial y permitirá avanzar en la consolidación de corredores estratégicos considerados clave para la integración territorial del norte neuquino y la conexión internacional con Chile.

El “Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la Provincia del Neuquén” contempla obras de pavimentación y mejoramiento de corredores estratégicos para consolidar la vinculación territorial, productiva y turística con Chile y entre las distintas regiones neuquinas. Que beneficiarán además la conectividad a través del Paso Internacional Pichachén.

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Cómo se finaciarán las obras

El financiamiento contempla una o más operaciones con un plazo de hasta 15 años y un período de gracia para el pago de capital de hasta 66 meses. Además, establece que la Provincia podrá afectar como garantía recursos de la coparticipación federal de impuestos.

Desde el Gobierno se indicó que, en línea con "la política de regionalización impulsada por el gobernador Figueroa" con estas inversiones, se busca superar limitaciones estructurales de conectividad que persisten en el interior neuquino, especialmente en la Región del Alto Neuquén.

Las obras previstas alcanzan cerca de165 kilómetros de rutas provinciales. Uno de los ejes centrales será el corredor que une la localidad de Andacollo con el Paso Internacional Pichachén a través de las rutas provinciales 38, 57 y 6. El plan se complementa con otras intervenciones ya ejecutadas o proyectadas, como la pavimentación de la Ruta Provincial (RP) 43 entre Varvarco y Las Ovejas y el futuro asfaltado de la RP 54 entre Manzano Amargo y Varvarco.

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Pavimentación

Comprende también la pavimentación de los tramos de la RP 21, que conecta las localidades de Loncopué, El Huecú y El Cholar. El “Corredor Norte” constituye un enlace clave entre los circuitos turísticos de la Ruta del Pehuén y otras regiones.

Las obras permitirán mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos, facilitar el acceso a servicios esenciales y potenciar el desarrollo productivo y turístico de la región.

Además, consolidará al Paso Internacional Pichachén como corredor binacional con la Región del Biobío, favoreciendo el tránsito de cargas y pasajeros, el comercio bilateral y la integración con el sur de Chile.

El miércoles se llevó adelante un encuentro entre representantes provinciales, nacionales y chilenos de la Región del Biobío, donde se concretaron la firma de dos declaraciones conjuntas para fortalecer la agenda binacional, con foco en la integración energética, turística y comercial.

En la oportunidad se destacó el potencial de Vaca Muerta y la posibilidad de aportar seguridad energética al vecino país, como también su vinculación con los complejos portuarios de la región chilena. También hubo compromisos para fortalecer la infraestructura vial en torno al paso fronterizo Pichachén.