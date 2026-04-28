Alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén: las zonas afectadas con ráfagas de hasta 108 km/h

El SMN advirtió por fuertes vientos e importantes precipitaciones para gran parte de la provincia durante este martes. Algunas localidades suspenden actividades.

Neuquén atraviesa este martes una jornada marcada por una alerta amarilla por viento y otra por lluvias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa ráfagas intensas en distintas regiones de la provincia, con especial impacto durante la tarde y la noche. Frente a este panorama, algunas localidades comenzaron a tomar medidas preventivas y resolvieron suspender actividades desde las 18 para evitar riesgos.

El pronóstico oficial advierte que amplios sectores neuquinos podrían registrar vientos sostenidos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 75 y 90 km/h, dependiendo de la zona. Además, en algunas áreas se prevén lluvias aisladas y chaparrones, un combo que obliga a extremar precauciones tanto en rutas como en espacios públicos.

En Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y alrededores , la jornada comenzó con condiciones relativamente estables, pero hacia la tarde se espera un incremento del viento con ráfagas intensas. Podrían registrarse velocidades cercanas a los 80 km/h , con cielo variable y posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Zona centro y cordillera

Localidades como Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul estarán entre las áreas más expuestas. Se prevén vientos persistentes durante la tarde, con ráfagas fuertes que podrían llegar a los 108 km/h y descenso de temperatura. La circulación en rutas podría verse afectada por polvo en suspensión y baja visibilidad en algunos sectores.

AIC viento Zapala Pronóstico para Zapala y la región centro.

San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y sectores cordilleranos tendrán una combinación de precipitaciones y viento. Se esperan lluvias, especialmente en zonas altas, con ráfagas intensas de 80 km/h en pasos internacionales y sectores de montaña.

Estos sectores también se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias. El área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.

En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm.

Norte neuquino, sur y región de los lagos

Chos Malal, Andacollo y el norte provincial también estarán bajo condiciones adversas, con viento fuerte y probabilidad de precipitaciones aisladas. En áreas rurales, se recomienda asegurar elementos sueltos y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad. En esta zona las ráfagas podrían alcanzar los 62 km/h.

En la región sur y de los lagos, se esperan lluvias y períodos de viento moderado a fuerte, con condiciones cambiantes y posibles complicaciones para actividades turísticas o recreativas al aire libre.

AIC viento Andacollo Pronóstico para Andacollo y la región norte.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En esta sector las precipitaciones se esperan para el martes a la noche y durante la madrugada del miércoles.

Las Lajas suspendió actividades por prevención

En la localidad de Las Lajas, una de las zonas donde se espera un fuerte impacto del fenómeno, el Comité Operativo de Emergencia Regional (COER) decidió anticiparse y suspender todas las actividades escolares y deportivas en espacios públicos a partir de las 18 de este martes.

Daniel Vergara, exdirector de Defensa Civil local, explicó que la medida busca proteger a la población y permitir que quienes se trasladan desde otras localidades puedan regresar a tiempo a sus hogares.

“Hoy arrancamos con una mañana tranquila, ayer por la tarde hubo lluvia y eso ayudó a mojar el suelo. Pero para esta tarde el pronóstico marca chaparrones y ráfagas de entre 78 y 90 kilómetros por hora, por eso se tomó la decisión de suspender actividades desde las 18”, detalló en diálogo con LU5.

Vergara señaló que el protocolo local establece intervenciones preventivas cuando las ráfagas superan los 80 km/h. “Ya no se consulta demasiado, directamente se actúa para resguardar a la población. A veces no pasa nada, pero hay que prevenir para no lamentar después”, sostuvo.

AIC viento Las Lajas Pronóstico para Las Lajas.

La disposición alcanza a escuelas y actividades deportivas o recreativas al aire libre, mientras que las autoridades seguirán monitoreando la evolución del clima hasta que finalice la alerta.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades al aire libre durante la tarde y noche

Asegurar chapas, cartelería y objetos que puedan volarse

Circular con extrema precaución en rutas, especialmente en zonas abiertas

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Tener preparada una linterna y carga en celulares ante eventuales cortes de energía

SMN alerta por vientos en toda la provincia de Neuquén Alerta por viento en toda la provincia de Neuquén.

Alerta amarilla por lluvias

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades insistieron en que la prevención es clave, especialmente en localidades del interior donde el viento suele tener mayor impacto. En Las Lajas, la decisión de suspender actividades marca el tono de una jornada donde la prioridad estará puesta en minimizar riesgos.

El pronóstico anticipa que las condiciones comenzarían a mejorar hacia el miércoles, cuando se espera una disminución de la intensidad del viento y una paulatina estabilización del tiempo en buena parte de Neuquén. Mientras tanto, las autoridades sugieren: precaución y atención permanente frente a un martes que podría hacerse sentir con fuerza en toda la provincia.