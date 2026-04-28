Alerta por viento de más de 80 km/h en Neuquén: en qué momento llegará

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por viento para este martes en toda la provincia. También hay alerta por lluvia en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por viento para este martes en toda la provincia de Neuquén, mientras que rige una alerta por lluvia en algunos sectores del territorio.

Para este martes 28 de abril en Neuquén capital, se espera una jornada con cielo cubierto y una temperatura máxima de 22 °C, acompañada de vientos del oeste a 35 km/h con ráfagas de 45 km/h, según el pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según el organismo regional, el viento llegará por la noche, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado y ventoso, con una mínima de 7 °C y vientos constantes del oeste a 61 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 81 km/h. Del mismo modo, el alerta del SMN fue emitido para este martes a la noche.

vientos fuertes.png Neuquén vivió un fin de semana de fuertes vientos.

Alerta por viento y lluvia en Neuquén

El SMN emitió alerta amarillo por viento. El organismo nacional indica que "en el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro".

Respecto a las precipitaciones, indica que "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local" mientras que "En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm."

Alerta por viento

Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú

Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas

Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar

Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé

Los Lagos

neuquen alerta viento

Alerta por lluvia

Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas

Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar

Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé

Los Lagos

Neuquén: ¿Sigue el viento los próximos días?

Según la AIC, el miércoles 29 de abril continuará con cielo mayormente cubierto durante todo el día en Neuquén capital, registrando una temperatura máxima de 21 °C con vientos del sudoeste a 44 km/h y ráfagas de 70 km/h, en tanto que por la noche la mínima será de 3 °C con vientos del sudoeste a 34 km/h y ráfagas de 42 km/h.

Para el jueves 30 de abril se prevé un cielo parcialmente nublado durante el día con una máxima de 21 °C y vientos del oeste a 18 km/h con ráfagas de 22 km/h, pasando a una noche mayormente despejada con una mínima de 5 °C y vientos del sudoeste a 16 km/h con ráfagas de 39 km/h.

viento-rafagas-neuquen-1.jpg Las ráfagas superaron los 80 kilómetros por hora en la región. claudio espinoza

El inicio del mes de mayo, el viernes 1, estará marcado por un cielo mayormente despejado tanto de día como de noche; la máxima será de 19 °C con vientos del sudoeste a 54 km/h y ráfagas de 65 km/h, mientras que la noche será gélida con una mínima de -4 °C y vientos del sudeste a 39 km/h con ráfagas de igual intensidad.

El sábado 2 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 14 °C con vientos del noreste a 9 km/h y ráfagas de 15 km/h, en tanto que la noche mantendrá el mismo tipo de cielo con una mínima de -2 °C y vientos del noreste a 6 km/h con ráfagas de 30 km/h.

Finalmente, para el domingo 3 de mayo se anticipa un cielo cubierto durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 15 °C y vientos del sudeste a 26 km/h con ráfagas de 32 km/h por el día, cerrando el periodo con una noche de 4 °C y vientos del oeste a 14 km/h acompañados de ráfagas de 19 km/h.