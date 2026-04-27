Tres días de frío polar con fuertes lluvias, nevadas y vientos que superarán los 100 km/h

Se advirtió que además una ola polar trae un fuerte descenso térmico con heladas en pleno otoño. Una ciudad patagónica re3gistrará las ráfagas más suertes.

Según advirtieron, la baja que cruzará la Patagonia producirá viento fuerte en gran parte de la región.

Un ingreso de aire frío en gran parte del país se hace sentir desde el fin de semana. Todo indica que estas condiciones de días, que parecen de pleno invierno, seguirán presentes durante la semana. Pero se anticipan tres días especialmente, en los que habrá un temporal de viento , lluvia y nieve.

Especialistas advierten que se esperan tres días intensos con lluvias, viento muy fuerte y una baja profunda en acción, además de la ola polar que trae un fuerte descenso térmico con heladas.

El sitio especializado Meteored alertó sobre estos fenómenos que tendrán impacto desde este lunes en varias provincias del sur del país, donde una baja muy dinámica e intensa cruzará la región por el centro patagónico aportando lluvias, nevadas y ráfagas fuertes.

Los vientos superarán los 100 km/h y lluvias intensas

Según advirtieron, la baja que cruzará la Patagonia producirá viento fuerte en gran parte de la región, aunque el centro de Neuquén tendrá condiciones que darán paso a ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en zonas precordilleranas como la ciudad de Zapala en Neuquén. "Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, con potencial para generar complicaciones", detallaron.

En este contexto, la Patagonia tendrá un período de alta intensidad meteorológica: entre el lunes y el miércoles, el pasaje de una baja profunda generará lluvias, nevadas en cordillera y un marcado aumento del viento. Este frente dejará precipitaciones y chaparrones en el norte de Neuquén y el oeste del Alto Valle.

viento neuquen

Estas condiciones también afectarán al norte de Santa Cruz, donde el viento será protagonista desde el inicio de la semana, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h en el sur de Río Negro y gran parte de Chubut, extendiéndose también en Tierra del Fuego. Se podría generar reducción de visibilidad por polvo y complicaciones en rutas.

Las lluvias llegarán con chaparrones y nevadas

De acuerdo al informe publicado por Meteored, el martes marcará el punto más activo de la alerta climática, donde las lluvias en la zona cordillerana podrán ser intensas especialmente el martes a la tarde con riesgo de que en algunos sectores se generen anegamientos.

Estas lluvias se sentirán con intensidad sobre el norte de Santa Cruz, favoreciendo precipitaciones más intensas en la cordillera. Se esperan acumulados que pueden superar los 25 mm entre las localidades de Esquel y San Martín de los Andes, incluyendo Bariloche y El Bolsón. Allí se advierte sobre posibles anegamientos.

lluvia y nieve La mitad de las provincias del país se encuentran bajo alerta del SMN.

En simultáneo, se registrarán chaparrones en sectores de la estepa patagónica y nevadas en la cordillera de Santa Cruz, mientras el viento se intensificará notablemente en zonas precordilleranas.

Los fuertes vientos seguirán hasta el miércoles

Según lo previsto, para el miércoles se generarán condiciones ventosas en el centro y norte de la Patagonia, donde las ráfagas más intensas se concentrarán en la estepa desde el sur de Río Negro hacia Chubut y el norte de Santa Cruz.

Los valores podrían superar los 95 km/h durante las primeras horas del día. En la línea sur de Río Negro se esperan ráfagas por encima de los 85 km/h y en el Alto Valle entre 55 y 65 km/h.

Las precipitaciones serán más aisladas, limitadas a algunos chaparrones en el noreste rionegrino y nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz.

Fuerte descenso de temperaturas con heladas

Por estas horas se registra el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que impactará en casi todo el país, donde este lunes por la mañana ya se registraban temperaturas bajo cero.

Especialistas indican que se trata de un marcado descenso térmico que favorecerá la aparición de heladas, ya que partir de su pasaje, se establece una masa de aire frío y seco que avanza progresivamente hacia el centro y norte del país.

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Las temperaturas mínimas muestran el impacto pleno del aire frío en la región pampeana, con registros de 2 °C a 6 °C en el centro y de 10 °C a 14 °C en el norte. Mientras que se observan temperaturas bajo 0 °C en cordillera y sur patagónico, dando señales que el frío continuará varios días.