La hija de Barrelier declarará en cámara Gesell: qué relación tendría con el femicidio de Agostina Vega
Así lo confirmó la abogada del padre de la adolescente asesinada. Pedirán dos declaraciones más.
En las últimas horas la justicia autorizó que se realice una cámara Gesell a la hija de Claudio Barrelier, principal detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. Así lo confirmó la abogada del padre, Fernanda Alaniz este viernes.
Esta medida será clave para conocer cómo era el trato del detenido con su hija, quien vivía también en la casa del barrio Cofico, donde se habría cometido el crimen. También se pedirá la misma medida para el hermano menor de la adolescente asesinada.
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