Tras la condena, Jorge Octavio Linco comenzó a vivir en la casa a donde intentó fugarse luego de matar a su pareja. El cuestionamiento apunta a las juezas.

"Se burlaron de nuestro dolor": la hija de Mabel Mena cuestionó la prisión domiciliaria otorgada al femicida

La decisión judicial que permitió que Jorge Octavio Linco abandone la cárcel para cumplir prisión domiciliaria tras ser condenado por el femicidio de Mabel Mena volvió a sacudir a la familia. Tras la pérdida irreparable por el asesinato cometido en junio de 2025, cuestionaron que, a pesar del fallo condenatorio, las juezas "se burlaron de nuestro dolor" .

Jennifer Gallardo , hija de la víctima apuñalada en Junín de los Andes, donde trabajaba en una escuela, expresó públicamente su rechazo y aseguró que la resolución representa una falta de consideración hacia el dolor de quienes aún reclaman justicia por el femicidio.

"Estoy muy indignada, tengo muchísima bronca con esta justicia", afirmó la joven luego de conocerse el fallo que, por mayoría, otorgó el beneficio de la detención domiciliaria al hombre que fue declarado culpable por un jurado popular.

La medida fue resuelta por las juezas Laura Barbe y Carolina González, quienes revocaron la prisión preventiva que había ratificado el juez Ignacio Pombo, dos días antes, el 4 de junio.

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Gracias a la modificación, Linco continuará detenido en una vivienda ubicada en Paraje El Sauce, bajo custodia policial permanente y con prohibición de contacto con la familia de Mabel Mena y los testigos de la causa.

El dolor tras el femicidio de Mabel Pena y la prisión domiciliaria para Linco

Para Jennifer, la decisión resulta incomprensible. "Nos arrebataron la vida de mi mamá en nuestra propia casa. Hay videos, pruebas, absolutamente todo. No puede ser que después de todo eso dos juezas estén a favor de darle domiciliaria a un asesino", sostuvo en declaraciones radiales.

La joven recordó que el 7 de junio se cumplió un año del crimen y que la herida sigue abierta para toda la familia, especialmente para su hermana menor. En el juicio se determinó que Lindo estaba "motivado por celos y control" y Mabel fue víctima de violencia de género.

"A mí me sacaron lo más importante que tenía en mi vida. A mi hermana de 15 años la dejaron sin mamá. Todo lo que escribí me salió del alma, porque siento mucha impotencia", expresó.

El temor por una posible fuga del femicida de Mabel

Uno de los aspectos que más preocupación genera entre los familiares es el lugar elegido para cumplir la prisión domiciliaria. Según explicó Jennifer, se trata del mismo sector hacia donde Linco habría intentado dirigirse tras el asesinato. El paraje se encuentra en una zona cercana a la cordillera y a pasos de la frontera con Chile.

"Él quería llegar a ese lugar cuando se fugó después de matar a mi mamá. Ahora le permiten estar ahí. En cualquier momento puede lograr escapar", advirtió.

La resolución judicial establece custodia policial permanente y la posibilidad de incorporar una tobillera electrónica si existen condiciones técnicas para hacerlo. Sin embargo, para la familia esas medidas no alcanzan para disipar la preocupación.

jorge linco femicidio junin.jpg Jorge Linco será juzgado por femicidio por un jurado popular, ya que pertenece a la comunidad Zuñiga.

"Sentimos que se burlaron de nosotros"

Tras conocerse el fallo, Jennifer difundió un extenso mensaje en redes sociales donde apuntó directamente contra las magistradas que votaron a favor de la domiciliaria.

Durante la entrevista explicó que esas palabras fueron producto de la bronca y la frustración que sintió al enterarse de la decisión. "No vieron nuestra tristeza, no vieron absolutamente nada. Sentí que se burlaron de nosotros, de toda la familia y de todo lo que vivimos durante este año", afirmó.

La joven también cuestionó que la resolución llegara después de un proceso judicial complejo que incluyó un episodio inusual durante el juicio por jurados. En aquella instancia, el jurado emitió inicialmente un veredicto confuso respecto de la inimputabilidad de Linco.

femicidio mabel mena

Segun trascendio tuvo que ver con que la defensa sostuvo durante todo el juicio que Linco padecía un deterioro cognitivo crónico asociado al alcoholismo. Según esa teoría, esa condición le habría impedido comprender la ilicitud de sus actos al momento del crimen.

Pero luego, tras nuevas deliberaciones, el jurado lo declaró culpable por el femicidio de Mabel Mena y por las lesiones ocasionadas a Marcos Gómez Triscuzzi, amigo de la victima.

Un reclamo que se nacionaliza

Jennifer aseguró que el malestar no se limita a sus familiares directos. Según relató, la noticia generó repercusión inmediata en Junín de los Andes y en distintos puntos de la provincia.

"No fue solamente la familia. En menos de una hora se revolucionó todo. Muchísima gente no logra entender cómo puede ser que la justicia tome una decisión así después de todo lo que pasó", señaló.

Mientras la fiscalía y la querella evalúan impugnar la resolución, la familia de Mabel Mena insiste en que el reclamo sigue siendo el mismo desde el primer día: que el femicidio tenga una condena acorde a la gravedad del hecho y que el responsable permanezca privado de la libertad. "Lo único que queremos es justicia por mi mamá", concluyó Jennifer.