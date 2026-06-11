Femicidio de Agostina Vega: las nuevas pistas sobre Barrelier y la hipótesis sobre más víctimas

La abogada del padre de la adolescente aseguró que la investigación continúa. Podrían aparecer otros delitos "No solo femicidios".

Mientras avanza la causa por el femicidio de Agostina Vega , se conocen nuevos detalles sobre el caso y desde la defensa del padre de la adolescente aseguraron que se aportaron "muchos datos" que se conocerán el próximo lunes cuando se levante el secreto de sumario.

La abogada Fernanda Alaniz dijo en diálogo con Arriba Córdoba que apuntan a una cadena de responsabilidades más amplia y hablan de un posible "grupo criminal organizado" . En este sentido, sostuvo que podrían haber incluso "más víctimas".

En este sentido, la defensa se mostró conforme con el avance de la justicia y hay fuertes expectativas sobre lo que pueda surgir en los próximos días y Alaniz aseguró que aportaron "muchos datos" a la causa .

"Creemos que esos allanamientos pueden arrojar novedades que van a estar en boca de todos", indicó. Este miércoles se realizó un nuevo allanamiento en la casa del barrio Cofico, donde trabajaron peritos y bomberos, con la colaboración de la Policía Científica.

Femicidio de Agostina Vega - apuntan a un 'grupo criminal organizado' y aseguran que habría más víctimas

Podrían aparecer otros delitos en la investigación: "No solo femicidios"

Actualmente son tres las personas detenidas. El principal acusado del crimen, Claudio Barrelier, permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

Para la abogada, la hipótesis central excede la responsabilidad individual e incluso planteó que la causa podría abrir un panorama más amplio y no limitarse únicamente al femicidio de Agostina.

A su vez, también mencionó la posibilidad de que aparezcan otros delitos en la investigación. "Quizás estamos hablando no solo de femicidios, sino de otro tipo de delitos", afirmó y explicó que podría tener que intervenir la Justicia Federal.

allanamiento casa barrelier (2)

Posible narcotráfico y trata de personas

El rol de Osvaldo Fassetta -amigo de Barrelier, señalado como parte del círculo íntimo de la víctima y quien incluso acompañó a la familia a radicar la denuncia de búsqueda- es uno de los más sospechosos. Según la querella, las propias estrategias de la defensa de Fassetta abrieron una "caja de Pandora".

Al intentar desvincularlo del femicidio directo, su entorno terminó ventilando presuntos nexos con redes de narcotráfico y trata de personas. De confirmarse estas líneas, la causa podría salir de la órbita provincial para pasar a la Justicia Federal.

"Él trata de salvar su pellejo o de zafar de algo más grave porque sabe que después va a tener vuelto", señaló la letrada sobre la compleja situación que atraviesa el detenido.

amigo Barrelier detenido

Tras los recientes allanamientos en la vivienda de Claudio Barrelier (principal imputado), la querella se mostró conforme con el rumbo de las pericias, anticipando que los resultados de los procedimientos preliminares cambiarán el rumbo del expediente.

Nuevas fotos y un video que darían un giro en la causa de Agostina

A más de dos semanas del brutal crimen en Córdoba, la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza y se conocieron nuevas imágenes que complican no sólo a Claudio Barrelier, principal apuntado por el crimen, sino también a su expareja y otras personas que estuvieron en la casa la noche del crimen.

Se conocieron nuevas pruebas que fueron incorporadas al expediente. Eldoce TV publicó un video de una cámara de seguridad que muestra a Claudio Barrelier junto a su expareja Soledad Andreani horas después del femicidio de la adolescente. La filmación corresponde al lunes 25 de mayo, entre las 10 y 12 horas, en barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

En las imágenes se los ve a ambos bajar del Ford Ka de la mujer. Se trata del auto que habría sido utilizado por el presunto autor del crimen para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina al descampado. Es el primer video en el que ambos aparecen juntos después del femicidio de Agostina.