Femicidio de Agostina Vega: se conocieron nuevas fotos y video que podrían dar un giro en la causa

La Justicia avanza para conocer que ocurrió con Agostina Vega previo a su muerte. Todo indica que Barrelier no actuó solo.

La causa por el femicidio de Agostina continúa abierta y todas las líneas siguen bajo análisis.

A más de dos semanas del brutal crimen en Córdoba, la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza y se conocieron nuevas imágenes que complican no sólo a Claudio Barrelier, principal apuntado por el crimen, sino también a su expareja y otras personas que estuvieron en la casa del barrio Cofico la noche del crimen.

El abogado de los abuelos maternos de Agostina, Carlos Nayi , confirmó que se encontraron rastros de "dos ADN debajo de las uñas" de la adolescente que fue descuartizada y luego arrojada a un descampado. Previo a conocerse este dato, Soledad Andreani, expareja de Barrelier, fue detenida por encubrimiento agravado.

En este sentido, se conocieron nuevas pruebas que fueron incorporadas al expediente. Eldoce TV publicó un video de una cámara de seguridad que muestra a Claudio Barrelier junto a su expareja Soledad Andreani horas después del femicidio de la adolescente. La filmación corresponde al lunes 25 de mayo, entre las 10 y 12 horas, en barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

En las imágenes se los ve a ambos bajar del Ford Ka de la mujer. Se trata del auto que habría sido utilizado por el presunto autor del crimen para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina al descampado. Es el primer video en el que ambos aparecen juntos después del femicidio de Agostina.

El video que complica a Barrelier y a su expareja tras el femicidio de Agostina

Todo ocurre con el auto estacionado frente a un negocio. En el video se ve que primero baja Andreani y, minutos después, entra en escena Barrelier. El acusado baja del asiento del conductor del Ford Ka y mantiene un diálogo con la mujer.

el video de Barrelier con Soledad y el Ford Ka luego del femicidio de Agostina

Posteriormente, el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior. Luego la dobla y la vuelve a guardar. Más tarde, ambos realizan compras en el comercio y cargan distintos elementos dentro del vehículo.

Según se establece en el expediente y con la declaración de Andreani, se conoció que el auto fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.

barrelier con andreani nuevas imagene

El fiscal Raúl Garzón indicó que el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier.

Actualmente, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

Nuevas imágenes: dos personas entraron a la casa de Barrelier tras la llegada de Agostina

Después conocer el impactante video de Barrelier y Andreani juntos luego del femicidio, también comenzaron a circular imágenes de una cámara de seguridad que se encuentra frente a la casa del principal acusado.

Es la misma cámara que mostró a la adolescente de 14 años junto al hombre minutos después de su desaparición.

Este material difundido por América, muestra a dos personas vestidas de negro ingresando a la casa del barrio Cofico. Para los investigadores estas personas serían Ludmila y Matías, los inquilinos de unas de las unidades del terreno. Y el horario de ingreso habría sido no más que media hora después que la víctima.

La nueva prueba toma un rol fundamental en la causa porque cambiaría todo, ya que queda comprobado que había más gente en el domicilio.

nuevas imagenes caso agostina (1)

"Todavía existe un gran vacío en la reconstrucción de los hechos ocurridos entre las 22:30 de esa noche y, al menos, las 4 o 5 de la madrugada siguiente. La madre de Agostina llegó incluso a definir ese lugar como un 'aguantadero'", explicó un periodista de América al dar a conocer estas imágenes.