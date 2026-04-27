Neuquén arranca la semana con frío bajo cero y una alerta por viento para toda la provincia

El lunes comenzó con bajas temperaturas en gran parte del territorio neuquino, nubosidad en los valles y condiciones cambiantes según la región.

Neuquén inició la última semana de abril con un marcado descenso de temperatura en gran parte del territorio provincial. Desde temprano, el frío se hizo sentir tanto en la capital como en el interior, con mañanas frescas, nubosidad y condiciones típicas de otoño.

En la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle, este lunes se presenta con cielo entre cubierto y parcialmente nublado, temperaturas bajas durante la mañana y una máxima cercana a los 11 grados. A las 8 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se registraba una temperatura de -0.2°C.

La jornada comenzó con combinación de aire frío y viento leve a moderado. Si bien durante la tarde puede haber algunos momentos con mejores condiciones, el ambiente seguirá fresco. Hacia la noche, se espera un nuevo descenso térmico, con mínimas próximas a cero.

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Centro y norte neuquino

En ciudades como Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, el arranque de semana también muestra temperaturas bajas, con mañanas frías y cielo variable. En estas localidades, donde suele sentirse con mayor intensidad el cambio de estación, se esperan jornadas frescas durante el día y noches frías. La mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima solo de 13 grados.

Además, el viento comenzará a incrementarse hacia el martes, especialmente en zonas abiertas y de meseta.

En Chos Malal y otras localidades del norte provincial, el lunes se mantiene con tiempo inestable, aunque con bajas temperaturas en las primeras horas del día. La temperatura mínima es solo de un grado bajo cero y la máxima de 12 grados.

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Cordillera: temperaturas más bajas y tiempo inestable

En San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Villa Pehuenia, el inicio de semana presenta un escenario más frío, con mayor nubosidad y períodos de inestabilidad durante toda la jornada.

En esta región la temperatura será constante, la mínima es 4 grados y se estima que ascenderá solo a los 6 grados.

Como suele ocurrir en esta época, las condiciones pueden variar rápidamente, por lo que quienes tengan previsto circular por rutas cordilleranas deberán seguir de cerca los reportes oficiales.

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Alerta por viento para este martes en Neuquén

El dato más importante del pronóstico está puesto en mañana martes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para toda la provincia de Neuquén, lo que implica la llegada de ráfagas fuertes en distintas regiones.

Según se anticipó, se esperan vientos intensos del sector oeste, con velocidades elevadas y ráfagas que podrían generar complicaciones en rutas, caminos rurales y sectores expuestos.

La advertencia alcanza a los valles, meseta, cordillera y norte neuquino, por lo que se recomienda prestar especial atención a las condiciones de circulación, sobre todo para quienes deban viajar o trabajar al aire libre.

SMN alerta por viento para Neuquén

Entre las principales recomendaciones figuran asegurar objetos que puedan volarse, manejar con precaución, especialmente en rutas abiertas, y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Cómo seguirá la semana

Tras el martes ventoso, el miércoles todavía podría mantenerse con ráfagas en algunas zonas, aunque con una mejora gradual. Además, se espera un ascenso de temperatura hacia mitad de semana, especialmente en los valles y meseta.

Para jueves y viernes, las condiciones tenderían a estabilizarse, con tardes más templadas, aunque las mañanas seguirán siendo frías en buena parte de la provincia.