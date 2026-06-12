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Descubrió por una cámara que la niñera golpeaba a su hija: el dramático relato tras la viralización del video

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la vivienda y el video se viralizó. Todo ocurrió mientras ella trabajaba.

El episodio ocurrió mientras la madre de los menores trabajaba. La niñera fue denunciada.

El episodio ocurrió mientras la madre de los menores trabajaba. La niñera fue denunciada.

Gran indignación se generó en la ciudad de Jesús María, Córdoba, al conocerse un violento episodio donde se ve a una niñera junto a dos menores de edad mientras almorzaban. La madre descubrió que hija era golpeada, mientras observaba a la cuidadora desde su trabajo.

El episodio ocurrió el pasado 1° de junio y se viralizó en las últimas horas través de redes sociales. En la grabación se ve a dos menores, una nena de 3 años y un nene de 2 durante el almuerzo, cuando la cuidadora comenzó a retar a la nena. "Comé bien", le dijo, antes de golpearle la mano. Segundos después, al notar que tardaba en agarrar el cubierto, le dio una cachetada y volvió a insistirle para que comiera.

Según denunció la madre, identificada como Yanina, las cámaras captaron gritos, amenazas y golpes por parte de la niñera, Julia Ferreyra. "El lunes 1 de junio, cerca del mediodía, mientras estaba en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más terribles que jamás imaginé presenciar como madre y como persona", escribió la mujer al compartir el video en sus redes sociales.

Tras la difusión de las imágenes, Yanina explicó que decidió hacer pública la situación pese a exponer aspectos de la intimidad de su familia. "No pensaba mostrar mi hogar ni a mis hijos, pero también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a estar al cuidado de un ser inocente", manifestó.

Una madre descubrió por las cámaras que la niñera le pegaba a su hija de 3 años en una casa de Córdoba

"Sólo quería estar con ellos e ir a realizar la denuncia"

En diálogo con El Doce TV, la mujer contó que la niñera trabajaba con ellos desde febrero y nunca observó ni sospechó de episodios de violencia previamente."Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena", explicó.

Respecto a cómo fue el momento en que ve la agresión a sus hijos, dijo que entró "en shock, en desesperación y empecé a llorar". Sus compañeros de trabajo tuvieron que llevarla hasta su departamento, debido al estado en que se encontraba, y le pidió rápidamente que se retire de su hogar: "Cuando la vi lo único que le dije fue que se fuera, ella no entendía nada o se hacía la que no entendía".

"Quizás por mis hijos que estaban ahí viendo no actué con violencia, pero me contuve un montón, sólo quería estar con ellos e ir a realizar la denuncia", aclaró Yanina.

niñera cordoba (1)

La mujer realizó el mismo día la denuncia en la Unidad Judicial de Jesús María. Según explicó a través de redes sociales, el objetivo de este video es advertir a otras familias sobre la importancia de supervisar este tipo de situaciones y evitar que hechos similares puedan repetirse.

"Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así"

En su publicación, la madre agradeció el apoyo recibido y pidió extremar los cuidados al momento de elegir a una persona para el cuidado de menores. "A los que me brindaron su apoyo y su acompañamiento a mi pequeña familia, que es mi todo", señaló.

Y cerró con un mensaje para otras familias: "Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar".

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