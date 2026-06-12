Descubrió por una cámara que la niñera golpeaba a su hija: el dramático relato tras la viralización del video

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la vivienda y el video se viralizó. Todo ocurrió mientras ella trabajaba.

Gran indignación se generó en la ciudad de Jesús María, Córdoba, al conocerse un violento episodio donde se ve a una niñera junto a dos menores de edad mientras almorzaban. La madre descubrió que hija era golpeada, mientras observaba a la cuidadora desde su trabajo.

El episodio ocurrió el pasado 1° de junio y se viralizó en las últimas horas través de redes sociales. En la grabación se ve a dos menores, una nena de 3 años y un nene de 2 durante el almuerzo, cuando la cuidadora comenzó a retar a la nena. "Comé bien" , le dijo, antes de golpearle la mano. Segundos después, al notar que tardaba en agarrar el cubierto, le dio una cachetada y volvió a insistirle para que comiera.

Según denunció la madre, identificada como Yanina, las cámaras captaron gritos, amenazas y golpes por parte de la niñera, Julia Ferreyra. "El lunes 1 de junio, cerca del mediodía, mientras estaba en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más terribles que jamás imaginé presenciar como madre y como persona", escribió la mujer al compartir el video en sus redes sociales.

Tras la difusión de las imágenes, Yanina explicó que decidió hacer pública la situación pese a exponer aspectos de la intimidad de su familia. "No pensaba mostrar mi hogar ni a mis hijos, pero también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a estar al cuidado de un ser inocente", manifestó.

Una madre descubrió por las cámaras que la niñera le pegaba a su hija de 3 años en una casa de Córdoba

"Sólo quería estar con ellos e ir a realizar la denuncia"

En diálogo con El Doce TV, la mujer contó que la niñera trabajaba con ellos desde febrero y nunca observó ni sospechó de episodios de violencia previamente."Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena", explicó.

Respecto a cómo fue el momento en que ve la agresión a sus hijos, dijo que entró "en shock, en desesperación y empecé a llorar". Sus compañeros de trabajo tuvieron que llevarla hasta su departamento, debido al estado en que se encontraba, y le pidió rápidamente que se retire de su hogar: "Cuando la vi lo único que le dije fue que se fuera, ella no entendía nada o se hacía la que no entendía".

"Quizás por mis hijos que estaban ahí viendo no actué con violencia, pero me contuve un montón, sólo quería estar con ellos e ir a realizar la denuncia", aclaró Yanina.

niñera cordoba (1)

La mujer realizó el mismo día la denuncia en la Unidad Judicial de Jesús María. Según explicó a través de redes sociales, el objetivo de este video es advertir a otras familias sobre la importancia de supervisar este tipo de situaciones y evitar que hechos similares puedan repetirse.

"Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así"

En su publicación, la madre agradeció el apoyo recibido y pidió extremar los cuidados al momento de elegir a una persona para el cuidado de menores. "A los que me brindaron su apoyo y su acompañamiento a mi pequeña familia, que es mi todo", señaló.

Y cerró con un mensaje para otras familias: "Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar".