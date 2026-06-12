Millones de usuarios con problemas en Facebook, Instagram y WhatsApp: qué se sabe

Usuarios de todo el mundo reportan problemas para acceder a las redes sociales de Meta.

La caída de los servicios de Meta se convirtió rápidamente en tendencia, donde usuarios comenzaron a compartir capturas, quejas y mensajes.

Instagram y Facebook sufrieron una caída masiva este viernes, afectando a miles de usuarios que experimentaron dificultades para conectarse, actualizar contenidos y navegar por el servicio tanto en su versión web como en móviles.

Las fallas comenzaron a registrarse pasadas las 10.30 horas y en ambas plataformas aparece el mensaje "algo salió mal". Por el momento, desde Meta no se conoció cual es el motivo detrás de este error.

La caída de los servicios de Meta se convirtió rápidamente en tendencia en X , donde usuarios comenzaron a compartir capturas, quejas y mensajes bajo hashtags como #FacebookDown e #InstagramDown. Incluso, según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector , países como Colombia, Argentina, México y España, entre otros, registran un aumento en los reportes de fallas.

El antecedente más recordado ocurrió en octubre de 2021, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron fuera de servicio durante aproximadamente seis horas a raíz de una configuración errónea en el sistema de enrutamiento BGP, que dejó inaccesibles los servidores DNS de la compañía. En aquella ocasión, los reportes en Downdetector superaron los 20.000 en menos de una hora solo en Argentina.

fallo meta facebook instagram (1)

Cuáles son los problemas que reportan los usuarios en redes sociales

En esta ocasión, en Instagram los usuarios no pueden iniciar sesión. Quienes ya tienen la sesión activa encuentran el feed vacío, sin publicaciones ni reels. Las historias no cargan y en su lugar aparece el mensaje “algo salió mal”. La exploración de contenido tampoco responde.

En el caso de Facebook, el muro no carga publicaciones, las historias se quedan en pantalla en blanco y el inicio de sesión devuelve un mensaje de error. Los usuarios que logran entrar no pueden interactuar con ningún contenido.

Mientras ambas redes sociales permanecen con fallas, WhatsApp funciona con normalidad aunque también permaneció en caída durante algunas horas. La aplicación de mensajería, también propiedad de Meta, no registra fallas reportadas en Downdetector y los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, realizar llamadas y acceder a sus chats sin interrupciones.

Meta

Meta opera otras plataformas principales además de Facebook, Instagram y WhatsApp:

Threads : red social de texto lanzada en 2023 como alternativa directa a X (antes Twitter). Está integrada con Instagram y permite a los usuarios iniciar sesión con la misma cuenta.

: red social de texto lanzada en 2023 como alternativa directa a X (antes Twitter). Está integrada con Instagram y permite a los usuarios iniciar sesión con la misma cuenta. Messenger: aplicación de mensajería independiente que se desprendió de Facebook en 2014. Permite chats, llamadas de voz y videollamadas.

Antecedentes

Este tipo de situaciones no son nuevas, estas redes sociales tiene caídas habitualmente y, aunque es por poco tiempo normalmente, no dejan de se excepcionales. Estas redes sociales son una vía de comunicación digital de miles millones de personas en el mundo.

En febrero de este año, se conoció una caída similar en la que millones de usuarios reportaron fallas en Instagram. En aquel entonces, según datos de plataformas de monitoreo como Downdetector, se registró un incremento abrupto de reportes de errores, con cientos de notificaciones simultáneas que señalaban problemas principalmente con la conexión al servidor, la actualización del “feed” y el acceso a la aplicación.

instagram meta

Al intentar ingresar, muchos usuarios se encontraron con un mensaje de error que decía: “Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo tan pronto como podamos” (“Sorry, something went wrong”), lo que impidió el uso normal de la plataforma.