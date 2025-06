Niñera golpeó a un bebé de 7 meses y todo quedó grabado: los escalofriantes detalles de la denuncia

La mujer no dudó en regresar de inmediato a su casa, en la ciudad de Córdoba. Al llegar, intentó ingresar, pero la mujer le impidió el paso. Finalmente logró entrar y confrontarla. Para su sorpresa, la niñera no mostró señales de culpa ni arrepentimiento. “No titubeó en ningún momento. Su mirada era como si no hubiera hecho nada”, contó la madre a Telenoche.