Joaquín Perrén: "Hay que pensar al Estado como una solución y no un problema"

- Fue algo que me tomó de sorpresa. Como historiador desde hace un año y medio me vengo desempeñando como director regional de Conicet y en ese marco, y frente a la desaparición de políticas nacionales en materia de ciencia y técnica, veníamos trabajando de manera muy articulada con el gobierno provincial. Convenios, asistencias técnicas, acuerdos marco, con ministerios, secretarías, subsecretarías y fue en ese marco de trabajo colaborativo que me llega la invitación a una reunión en Casa de Gobierno pensando que era una reunión de trabajo. Y ahí surge la propuesta por parte del gobernador de sumarme a la lista de diputados. Después de una paritaria familiar de un par de días, di el sí y tomé el desafío con mucho compromiso y responsabilidad.

- ¿Cómo te ves ahora en el rol de candidato dentro la política partidaria?

- Es un rol que no esperaba pero lo abrazo y entiendo que el background, toda la espalda que tengo en los lugares donde me he movido profesionalmente suponen un espacio de articulación con la Cámara de Diputados. Yo voy a enarbolar dos grandes banderas que más que banderas son mis pasiones y más que pasiones son mi propia vida: la universidad pública y el sistema científico tecnológico. Son los dos ámbitos donde me he desarrollado profesionalmente, soy fruto de la Universidad Nacional del Comahue en grado y posgrado y pude desarrollar mis investigaciones gracias a las políticas científicas que tuvo el gobierno nacional en los últimos 20 años. Primero como becario, doctoral de Conicet y luego pudiendo ingresar a la carrera de investigador. Desde esos dos lugares creo que puedo hacer un aporte sustantivo al debate parlamentario.

Joaquín Perrén (8) Claudio Espinoza

El Congreso

- ¿Cómo imaginás ese ámbito parlamentario?

- Complejo, pero se necesita reforzar estos dos aspectos. Tanto la educación pública, el sistema universitario como la ciencia y técnica no son lujos de país rico, sino que son condiciones de posibilidad al desarrollo económico pero también a la inclusión social. Tienen que ser temas de debate, temas de agenda y va a ser lo que voy a tratar de lograr en caso de ocupar esa posición en el Congreso.

- ¿De qué forma describirías la situación del Conicet y de la educación pública en la actualidad?

- Podría estar horas hablando, es un poco mi desarrollo profesional en los últimos dos años. En materia de ciencia y tecnología estamos viviendo una situación muy pero muy compleja. En términos de obras están todas paralizadas, los salarios de becarios y científicos están retrasados en relación a la inflación, han tenido una pérdida de poder adquisitivo cerca del 35%. Pero la situación más compleja es que tenemos un grupo de 800 investigadores e investigadoras que están virtualmente en un limbo. Accedieron a la carrera luego de un concurso que demoró un año con evaluaciones para ingresar a la carrera de investigador y que sus altas todavía no han podido sustanciarse. Ese universo está en peligro de desaparecer del sistema científico, suponiendo una nueva fuga de cerebros. Son 800 científicos con años y años de inversión pública que están muy cerca de caerse del sistema. Eso por el lado de Conicet, te estoy hablando como director regional en uso de licencia. En el caso de la universidad, yo soy docente de la Facultad de Economía y Administración y además formo parte del consejo directivo. Todas las sesiones tienen licencias y renuncias de docentes. Los salarios de nuestros docentes no tienen forma de compensar el avance de los precios y esto está haciendo que no sea una oferta laboral potable, viable para nuestros profesionales. Estamos hablando de decenas de personas que de principio de año a esta parte desaparecieron de la docencia universitaria y eso es preocupante.

SFP JOAQUIN PERREN, DIRECTOR DEL CONICET NEUQUEN (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

- ¿Creés que esta falencia tiene que ver directamente con lo presupuestario?

- Tiene que ver con el presupuesto y no solamente con la cuestión salarial sino también con cuestiones vinculadas a obra, infraestructura, financiamiento para proyectos de investigación, extensión. Es un problema integral que afecta tanto al sistema universitario como a la ciencia y la tecnología.

Joaquín Perrén (14) Claudio Espinoza

La propuesta de La Neuquinidad

- ¿Qué se puede hacer desde el Congreso Nacional ante esta situación?

- Es muy importante fortalecer aquellas leyes de financiamiento que existen y que no se están cumpliendo. Entonces me parece que hay un frente muy pero muy importante en el que vamos a tener que trabajar.

Yo soy optimista, entiendo que generar una fuerza legislativa con universitarios y con científicos va a instalar el tema y va a generar cambios de importancia. Hay posibilidades de hacerlo.

- ¿Es la idea del gobernador Figueroa a partir del lugar expectante que te dio en la lista?

- Sí, pero también hay una cuestión más profunda y que tiene que ver con el modelo neuquino, que entiendo que se sostiene en tres pilares. El primero de ellos es el del equilibrio territorial, esto de revertir brechas que vienen desarrollándose en términos regionales desde hace décadas, inclusive desde el pasado territorial, hay un proceso de regionalización que es ejemplar en ese sentido. El segundo pilar del modelo neuquino tiene que ver con un Neuquén equilibrado en términos sociales, que atienda un principio de justicia social y que no sea simplemente distribución de esa fabulosa renta que Neuquén se apropia en tanto lugar donde se asientan yacimientos no convencionales de clase mundial, sino también entender a la educación como una herramienta, un dispositivo, una escalera hacia el ascenso social. Y en ese sentido siempre distingo la importancia y el impacto que ha tenido el sistema de becas implementado por el gobierno provincial. Y el tercer pilar que entiendo es indispensable en esta especie de trípode donde se sostiene la neuquinidad y el modelo neuquino tiene que ver con un estado ordenado, inteligente, que cobije y que piense la política pública desde el interior más profundo a la capital y no al revés. Entonces estos tres pilares que hacen a un modelo son los que me hacen pensar que este es el espacio donde tengo que intervenir y este modelo es el que también voy a defender en el Congreso Nacional.

Joaquín Perrén con grafica

- Desde el punto de vista de las posibilidades electorales, ¿cómo está la Neuquinidad?

- Estoy muy confiado, creo que hay muy buenas chances. Me cuesta pensar en términos personales y de apuesta, pero sí entiendo que este proceso electoral va a estar atravesado por dos grandes debates. El primero de ellos en torno a las capacidades del Estado. Mientras algunas expresiones políticas hablan de un retroceso del Estado o de pensar al Estado como un problema, desde este proyecto político se entiende al Estado como una solución, como una herramienta, un elemento que conduce al equilibrio territorial y a la justicia social. Y el segundo debate que me parece va a instalarse en la opinión pública en esta coyuntura electoral tiene que ver desde dónde miramos a la política. Si la pensamos desde Buenos Aires al interior o si del interior a Buenos Aires. Y desde La Neuquinidad apostamos con todas nuestras fuerzas a este segundo modelo.