FMI: Argentina logró que le pasen la meta de reservas para junio de 2026

El organismo dio a conocer los términos del waiver que le dio al gobierno de Javier Milei por no haber cumplido la meta de la primera revisión de junio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer los nuevos objetivos que tendrá que cumplir la Argentina en cuanto a acumulación de reservas internacionale s luego del pedido de waiver por no haber llegado al objetivo en la primera revisión.

Durante el primer trimestre además se registró un saldo negativo de la cuenta corriente de unos u$s5.200 millones. En otras palabras, ese es el importe que el gobierno perdió cuando desde el equipo económico se aseguraba que no había retraso cambiario.

Ese esquema estalló de dolar oficial estalló en marzo, cuando la inflación se espacó al 3,7%, lo que obligó a acelerar el acuerdo con el Fondo. La negociación siempre estuvo en torno de ello. Generar un esquema que permita al BCRA comprar dólares para la reservas.

El acuerdo original preveía recuperar las reservas perdidas a fin de año y reducir el saldo deficitario de la cuenta corriente a unos u$s2.700 millones para los 12 meses. Pero nada de eso pasó. El equipo económico mantuvo el “dólar barato” a pesar de las nuevas bandas de flotación del dólar que se anunciaron tras haber anunciado el programa. lo que se conoce como “Fase 3”.

Es de recordar que la “Fase 3” comenzó con el rimbombante anunció del presidente Javier Milei de que el precio del dólar iba a bajar a menos de u$s1.000. Tampoco eso ocurrió.

El gobierno reemplazó las “reservas genuinas” por dólares financieros prestados, bajo el argumento de que el acuerdo no indicaba cómo debía conseguirlos. Pero tal cual plantea el socio fundador de la sociedad de bolsa Adcap, Javier Timerman, “al mercado le preocupa el método de acumulación de reservas, no el stock”. Es decir, más allá de que un país pueda pedir prestado dinero, los inversores miran si ese país puede generar recursos para devolverlo. Y el esquema que eligió el gobierno nacional no parece ser el de más agrado para el mercado.

La semana termina con el dólar cerca del techo de la banda

En los últimos 15 días el dólar oficial pegó un fuerte saldo que lo llevó cerca del techo de la banda de flotación. Llegó hasta los $1.390. Hoy el techo está cerca de los $1.450. Aunque el gobierno culpa de ello a la oposición y a la vicepresidenta Victoria Vullarruel, la realidad es que el salto se produjo luego del final de las LEFI, la letras que le daba todos los días a los bancos para cubrir los pesos sobrantes. El nuevo esquema monetario resultó caro y poco ventajoso. En 15 días la tasa de interés de referencia pasó del 29% al 65%, algo que resulta insostenible en el tiempo. El gobierno ya ha dicho que su objetivo es mantener “seca” la plaza de pesos, y que por lo tanto va a seguir con el nivel de tasas elevado.

Pero, no hay mal que por bien no venga: el salto del dólar de las ultimas semanas tuvo como correlato una fuerte corrección del tipo de cambio real. La sociedad de bolsa Cohen Aliados Financieros, destaca que en siete meses el peso logró una competitividad del 20%. Podría quedar un tramo corto mas para lograr el punto de equilibrio.

Según señaló el economista el historiador Pablo Gerchunoff, lo que resulta extraño que algo que puede resultar bueno para el programa económico el Gobierno lo vea como algo malo y que además busque responsabilizar a la oposición.