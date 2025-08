Volvió a la carga una falsa abogada con pedido de captura: engañó a mujeres con el trámite de la jubilación

anses-jubilados.jpg Nuevo bono extraordinario para jubilados.

Pero cuando consultó en la oficina de ANSES sobre el estado de su expediente, la respuesta fue devastadora: no existía ningún trámite iniciado. “Me dijeron que me habían estafado, que no figuraba nada a mi nombre”, relató con angustia. En ese momento se acercó al Colegio de Abogados de Neuquén, donde le confirmaron que Álvarez no está matriculada y que ya había sido denunciada en 2017 por hechos similares. Ante esta situación, radicó la denuncia en la Comisaría Primera.

La mujer contó que fue atendida en una dirección céntrica, sobre calle La Rioja, que funcionaba en realidad como un local de reparación de celulares. “Me dijo que su oficina estaba en refacción. Bajó y me atendió ahí. Le entregué la plata en la mano y el resto se lo transferí por Mercado Pago”, describió.

Una red que vuelve a activarse

La otra víctima que se animó a hablar relató una historia similar, aunque con una actitud más cautelosa. Desconfiaba por experiencias previas, pero accedió a los servicios de Álvarez cuando supo que una amiga cercana también estaba realizando el trámite con ella. “Me hizo una videollamada en la que desacreditó a los abogados de ANSES y me convenció. Me dijo que el trámite costaba $470.000”, explicó.

Sin embargo, solo le transfirió $200.000. “Le dije que necesitaba ver resultados antes de seguir pagando. Después de eso, no volvió a contactarme”, contó. También entregó documentación en una dirección de Plottier que resultó ser un taller mecánico.

Una estafadora con antecedentes

La historia de Lorena Álvarez no es nueva. Ya en 2017, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén había iniciado una investigación por múltiples estafas cometidas bajo otra identidad: se hacía llamar Luisiana Marín. En ese momento, se ordenaron tres allanamientos simultáneos en Rincón de los Sauces y Centenario, donde se secuestraron recibos, documentación falsa, cajas fuertes y sellos apócrifos.

“El caso surgió a partir de la denuncia de una persona que llevaba un año esperando cobrar la jubilación. A partir de ahí, empezaron a aparecer más víctimas. La semana pasada recibimos ocho denuncias nuevas, y otras tantas esta semana. Seguramente seguirán apareciendo”, había señalado entonces el fiscal Vicente Aiello.

El juez federal Gustavo Villanueva incluso ordenó en 2020 una captura por una causa de defraudación contra la administración pública, medida que se había anticipado en 2019. Sin embargo, actualmente no hay una orden provincial de detención activa.

Una investigación que vuelve a abrirse

Según confirmaron fuentes judiciales a LMNeuquén, en la Fiscalía de Delitos Económicos hay 20 denuncias registradas contra Álvarez. En 2019, 11 de esos legajos fueron unificados en una sola causa que terminó archivada en 2021 por falta de testimonios. No obstante, la última denuncia vigente es de 2023, y las más recientes, presentadas este año en comisarías, serán incorporadas en los próximos días.

La intención del Ministerio Público Fiscal es reunir todos los casos y reactivar la causa penal, ante la evidencia de que la mujer continúa operando con las mismas maniobras.

La primera mujer en darse cuenta de que fue estafada realizó la denuncia policial en la Comisaría Primera, este martes, por recomendación de los abogados de ANSES.

Un patrón que se repite

Las víctimas coinciden en que Álvarez se presenta con buena presencia y un discurso convincente. Nunca mostró matrícula ni título habilitante, y en varias ocasiones entregó documentación que fue calificada como apócrifa por personal de ANSES. Incluso, una de las denunciantes afirmó que recibió amenazas cuando publicó en sus redes que había sido estafada.

“El problema es que muchas personas siguen esperando que esta mujer les devuelva el dinero o les haga el trámite. Y ella sigue actuando, intimidando a quienes la denuncian”, advirtió una de las damnificadas.

Además del daño económico —en algunos casos superior al millón de pesos—, las víctimas deben iniciar los trámites previsionales desde cero, lo que implica una demora sustancial en el acceso a la jubilación. “Me dijeron que todo lo que pagué no sirve. Tengo que empezar otra vez, como si nada hubiera pasado”, se lamentó una de las mujeres, que está próxima a cumplir 60 años.

Álvarez utilizaba contextos sensibles, como los vencimientos de moratorias, para ejercer presión y acelerar los pagos.

En varios casos, atendía en espacios no habilitados —como un taller mecánico o una casa de celulares— y desacreditaba abiertamente a los empleados de organismos públicos para generar desconfianza. “Decía que en ANSES no quieren trabajar, que ella te solucionaba todo más rápido”, relató una de las mujeres.

Una estafa que podría haberse evitado

Ambas denunciantes reconocieron que si hubieran hecho una consulta previa en ANSES o en el Colegio de Abogados, podrían haber evitado el engaño. No obstante, destacan que la estrategia de Álvarez fue muy eficaz: se presentaba con supuesta experiencia, se mostraba disponible, y usaba el boca en boca como principal vía de captación.

“Si no hablábamos nosotras, esto iba a seguir”, reflexionó una de las mujeres. “Por eso me animé. Para que otras no pasen lo mismo.”

Por el momento, la Fiscalía avanza en la acumulación de causas y en la búsqueda de nuevas víctimas que aporten sus testimonios para poder reabrir el expediente. Se trata de una estafadora conocida por la Justicia, que sigue operando bajo el mismo esquema y que, a pesar de sus antecedentes, aún no enfrenta una orden de detención en el ámbito provincial.