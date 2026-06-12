Dos líderes con una misma visión: YPF y Prestige Auto, celebran un acuerdo que impulsa nuevas soluciones para la movilidad

YPF y Prestige Auto, distribuidor exclusivo de autos y vans Mercedes-Benz en Argentina, iniciaron un acuerdo que combina experiencia, tecnología e innovación para desarrollar nuevas soluciones en movilidad y transporte.

YPF y Prestige Auto, celebran un acuerdo que impulsa nuevas soluciones para la movilidad

El primer paso de esta relación se dio en la Refinería YPF de La Plata, donde Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, y Daniel Herrero , presidente y CEO de Prestige Auto , compartieron una jornada de recorridas, intercambio de experiencias y conversaciones sobre los desafíos y oportunidades que presenta el futuro de la movilidad y el transporte.

A partir de este acuerdo, ambas compañías trabajarán en el desarrollo de soluciones para colaborar en las operaciones de YPF, especialmente en entornos de alta exigencia como Vaca Muerta, donde la eficiencia, la confiabilidad y la tecnología resultan fundamentales.

Prestige Auto incorporará lubricantes YPF ELAION AURO en sus servicios de posventa y utilizará combustibles YPF INFINIA TURBOCLEAN en sus vehículos.

YPF y Prestige Auto (1)

Además, la primera carga de combustible de cada Sprinter producida en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio será realizada con combustibles YPF.

El acuerdo incluye también acciones conjuntas de comunicación y experiencia de marca, iniciativas de movilidad sustentable, innovación aplicada al transporte, capacitación para estudiantes de escuelas técnicas y actividades vinculadas al automovilismo.

“Con YPF compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional. Este trabajo en conjunto nos permitirá generar nuevas oportunidades y seguir acompañando la evolución de la movilidad en Argentina”, señaló Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

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Por su parte, Horacio Marín mencionó que “este acuerdo ratifica la calidad de los productos de YPF y refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia para nuestros consumidores”.

Con esta iniciativa, ambas compañías comienzan una nueva etapa de trabajo conjunto orientada a crear más valor para los usuarios y acompañar la transformación de la movilidad en Argentina.

YPF X MERCEDES BENZ