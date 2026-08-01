Flybondi en caída: la primera aerolínea low cost de Argentina dejaría de operar y llegaría OCA Air

La empresa enfrenta una crisis sin precedentes: cancelaciones masivas, restricciones y presión de la ANAC

La crisis operativa de Flybondi dejó de ser un problema vinculado a la temporada alta para transformarse en uno de los casos más delicados del mercado aerocomercial argentino. La primera aerolínea low cost del país enfrenta una combinación de cancelaciones masivas, una drástica reducción de su flota, cuestionamientos políticos y medidas regulatorias tanto en Argentina como en Brasil, mientras continúa comercializando pasajes pese a las dificultades para cumplir con su programación.

La empresa arrastra desde hace más de un año y medio problemas operativos que se profundizaron durante 2026. En julio, canceló cerca del 75% de los vuelos programados y dejó a miles de pasajeros afectados en plena temporada de vacaciones de invierno, al tiempo que mantuvo habilitada la venta de tickets a través de su sitio web y agencias de viaje.

El deterioro de la operación quedó reflejado en un pedido de informes presentado por la senadora mendocina Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo, ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según la legisladora, desde comienzos de 2026 Flybondi canceló más del 20% de sus vuelos, porcentaje que se incrementó de manera sostenida a partir de abril.

Claudio Espinoza

De los 10.204 servicios programados en lo que va del año, 2.081 fueron suspendidos. En paralelo, la flota efectiva de la compañía pasó de un promedio de 19 aeronaves activas por día a apenas tres aviones operativos diarios.

Entre el 1° de julio y la actualidad, el nivel de cancelaciones domésticas alcanzó el 75,73%, mientras que la puntualidad cayó al 7,32%.

Juri también solicitó información sobre las sanciones, actas de infracción y sumarios iniciados por la ANAC, además de cuestionar que la empresa continuara vendiendo pasajes sin contar con una capacidad operativa acorde. En ese sentido, comparó el desempeño de Flybondi con Aerolíneas Argentinas y JetSMART, que durante el mismo período mantuvieron índices de cancelación dentro de parámetros habituales.

Brasil restringió la venta de pasajes

La situación también generó consecuencias fuera del país. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió aplicar una medida cautelar administrativa luego de constatar que Flybondi canceló el 79% de los vuelos previstos hacia ese país entre el 1° y el 27 de julio.

Según información oficial publicada por la Agencia Noticias Argentinas, el organismo suspendió la comercialización de pasajes para las rutas a Florianópolis, Maceió y Salvador, que todavía no habían comenzado a operar.

Además, prohibió a la compañía incorporar nuevos destinos, aumentar frecuencias o ampliar su red en Brasil.

La autoridad brasileña advirtió que, si antes del 3 de agosto la empresa no demuestra haber corregido sus problemas operativos, también podría restringirse la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro.

La medida no alcanza a los pasajes ya emitidos, aunque obliga a Flybondi a brindar asistencia, reubicación sin costo o devolución del dinero a los pasajeros afectados por nuevas cancelaciones.

La ANAC argentina exigió un plan de acción

Tras la decisión adoptada en Brasil, la ANAC argentina intimó a Flybondi a presentar, en el plazo de pocos días, un plan de acción por escrito en el que detalle con cuántas aeronaves prevé operar, cuál será su programación de vuelos y cuántos pasajes comercializó en función de esa capacidad.

El objetivo del organismo es verificar que la programación resulte compatible con los recursos disponibles y que las aeronaves cumplan con los estándares exigidos para la seguridad operacional.

La ANAC recordó que la legislación argentina no contempla la suspensión cautelar de la venta de pasajes para operadores habilitados, a diferencia de lo que ocurre en Brasil. Sin embargo, aclaró que si del análisis del plan surgen incumplimientos vinculados con la seguridad, podrá adoptar medidas dentro de sus competencias, incluida la inmovilización de aeronaves.

También advirtió que aplicará las sanciones previstas en caso de detectar infracciones a la normativa aerocomercial o afectaciones a los derechos de los pasajeros, como sobreventa o incumplimientos en la asistencia.

La posibilidad de un cambio de marca

En medio de la crisis, también trascendió que el grupo COC Global, propietario de Flybondi y de OCA, analiza un proceso de rebranding bajo la marca "OCA Air".

La posibilidad de un cambio de nombre alimentó interrogantes sobre el futuro de la compañía y sobre la continuidad de las obligaciones asumidas con los pasajeros y con el Estado.

Mientras tanto, la empresa permanece bajo una fuerte presión regulatoria y política. Si el plan de acción que presente no convence a las autoridades, una eventual inmovilización parcial o total de su flota podría comprometer seriamente la continuidad de sus operaciones y obligar a redistribuir la demanda entre otras aerolíneas, con impacto sobre la oferta de vuelos, las tarifas y la competencia en el mercado argentino.