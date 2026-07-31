Victoria Villarruel recogió el guante y le respondió a Santilli tras el pedido de renuncia

La vicepresidenta le contestó al jefe de Gabinete luego de que le reclamara que dejara el cargo por sus críticas a Javier Milei. Lo acusó de atentar contra la institucionalidad.

Las declaraciones de Villarruel contra Diego Santilli, tras el anuncio de la reforma en el BCRA.

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli , luego de que le pidiera públicamente que renunciara al cargo tras sus cuestionamientos al presidente Javier Milei . A través de un mensaje en sus redes sociales, rechazó el planteo y defendió la legitimidad de la fórmula presidencial elegida en las elecciones de 2023.

La reacción de Villarruel llegó pocas horas después de que Santilli afirmara que, si no estaba de acuerdo con el rumbo del Gobierno, debía "dar un paso al costado" y competir con un proyecto propio.

En una publicación en su cuenta de X, la vicepresidenta apuntó directamente contra el jefe de Gabinete y lo acusó de buscar desestabilizar las instituciones: "Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria", escribió.

Además, defendió el origen de la alianza que llevó a Javier Milei y a ella a la Casa Rosada.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.



Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

"Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos", sostuvo. Por último, cerró el mensaje con una respuesta directa al pedido de renuncia formulado por Santilli: "Sea democrático y respete el voto popular".

El pedido de renuncia de Santilli

Más temprano, el jefe de Gabinete había cuestionado con dureza a la titular del Senado luego de que expresara su preocupación por el comportamiento del Presidente. "Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?", afirmó Santilli.

El funcionario también consideró que las declaraciones de Villarruel representaban "una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común" y aseguró que la vicepresidenta "siempre pone palos en la rueda".

La nueva respuesta profundiza la escalada pública entre ambos dirigentes, en medio de un nuevo capítulo de las diferencias entre Villarruel y Milei, que se intensificaron tras las críticas de la vicepresidenta al discurso presidencial y al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciado por el Gobierno.

El detalle de la reforma

Tras encadenar las críticas a la dirigencia política que lo precedió, el presidente Milei sintetizó en cinco ejes el contenido de las medidas que impulsará en el Congreso, los que enumeró de la siguiente forma:

“En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta o baja la demanda) que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero; es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben”.

“La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación al Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, e incluye toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoraje, que toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y, en este caso, alcanza a una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central”.

“La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente: requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es, para estafar al sector privado mediante el señoraje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos, es razonable que ello pase por la casa del pueblo”.

“En cuarto lugar, respecto al servicio de liquidez: determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, un concepto similar a lo que en su momento se denominaba revalúo técnico. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda”.