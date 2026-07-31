Videos: detuvieron otra vez al cuidador acusado de golpear a dos mujeres en un geriátrico

Había recuperado la libertad tras una primera detención. Ahora quedó nuevamente bajo custodia y será indagado por lesiones graves agravadas por violencia de género.

Los maltratos quedaron registrados por las cámaras en un geriátrico de Mar del Plata.

La investigación por el violento maltrato a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando la Justicia ordenó una nueva detención del cuidador acusado de agredir física y verbalmente a las residentes del establecimiento. El hombre será indagado este sábado, imputado por el delito de lesiones graves agravadas por violencia de género.

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien había sido detenido tras conocerse el caso, aunque posteriormente recuperó la libertad. Según trascendió, este viernes se presentó de manera voluntaria en los tribunales para interiorizarse sobre el avance de la causa y finalmente quedó nuevamente bajo custodia policial por disposición de la fiscalía.

La investigación avanzó luego de que se analizaran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del geriátrico "David", ubicado sobre la avenida Rivadavia al 4000 de Mar del Plata. A partir de esas pruebas, la causa dejó de estar caratulada como lesiones leves y pasó a investigarse como lesiones graves agravadas por violencia de género.

Las grabaciones muestran distintos episodios de violencia contra dos mujeres mayores alojadas en el establecimiento. En uno de los videos se escucha al cuidador insultar y amenazar a una de las residentes mientras intentaba alimentarla.

"¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas", fueron algunas de las frases registradas por las cámaras.

En otra de las secuencias, la mujer rompe en llanto y le pregunta qué había hecho, mientras el hombre le grita: "¡Abrí la boca!" para obligarla a comer.

Los videos que originaron la denuncia

Las imágenes también muestran otros episodios de presunto maltrato. En uno de ellos, el cuidador coloca una prenda sobre la cabeza de una de las mujeres durante varios segundos y la manipula de manera brusca.

Además, los responsables del geriátrico detectaron, tras revisar las grabaciones, que minutos antes había golpeado con una cuchara a otra residente mientras le daba de comer. En ese momento se lo escucha decir: "¿Querés llorar? Vamos", mientras la mujer comienza a llorar tras recibir el golpe.

De acuerdo con la investigación, una de las víctimas sufrió un corte superficial en el labio como consecuencia de esa agresión.

El geriátrico despidió al trabajador

Luego de revisar el material registrado por las cámaras de seguridad, los propietarios del geriátrico resolvieron despedir al empleado y radicaron la denuncia en la Seccional Primera de Mar del Plata para que la Justicia iniciara la investigación.

El caso tomó estado público cuando se difundieron los videos que registraron las agresiones y los insultos contra las adultas mayores, lo que generó una fuerte repercusión y motivó el avance de la causa judicial.

Con la nueva detención concretada este viernes, Nicolás Gastón Cichero permanecerá a disposición de la fiscalía y este sábado será indagado por la acusación de lesiones graves agravadas por violencia de género, mientras continúa la investigación para determinar todas las responsabilidades en el caso.