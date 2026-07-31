Imágenes de un increíble tornado en Santa Fe que provocó grandes destrozos

El fenómeno se registró en la localidad de San Genaro, en medio de un fuerte temporal. Rige una alerta para seis provincias.

Un increíble tornado sorprendió este viernes a la provincia de Santa Fe , más precisamente a la localidad de San Genaro , ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario, donde provocó importantes destrozos en viviendas rurales y otras estructuras.

El fenómeno ocurrió en medio del fuerte temporal que afecta a distintas regiones del país y que mantiene al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con alertas por tormentas de distinta intensidad.

De acuerdo con los primeros reportes, las ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora , causando daños materiales de consideración.

Hasta el momento, las autoridades no informaron personas heridas.

Techos arrasados y galpones dañados

El fenómeno meteorológico que se produjo durante la jornada del viernes dejó una impactante postal en la zona rural de San Genaro, donde el viento arrancó techos, dañó galpones y afectó viviendas de campo.

Las imágenes del tornado comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y reflejaron la intensidad del temporal que atraviesa buena parte del centro del país.

Mientras tanto, equipos locales trabajaban para relevar los daños y asistir a los vecinos afectados.

Alerta naranja por tormentas en seis provincias

El SMN mantiene vigente una alerta naranja para sectores de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país debido a la probabilidad de tormentas fuertes o severas.

Según el organismo, los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

El nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y circular únicamente si es indispensable.

Alerta Amarilla

Además de las zonas bajo alerta naranja, el SMN emitió una alerta amarilla para amplios sectores de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero.

En estas áreas también se prevén tormentas de variada intensidad, con posibilidad de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante la evolución del temporal.