Qué es el extraño fenómeno de snownado que se vio en la Patagonia

Es poco usual, pero logró ser captado por un joven fueguino youtubers en el cerro Bridges, en el extremo sur del país.

Un fenómeno meteorológico poco usual fue capturado por la cámara de un joven fueguino que suele subir videos a Youtube. Sobre la ladera de una montaña de Ushuaia se puede observar una especie de tornado de nieve , más conocido como "snownado".

Un vecino de Ushuaia filmó las imágenes cerca del Cerro Martial, puntualmente en el Cerro Bridges de Ushuaia.

Lo que se conoce como un snownado o bien "remolino de nieve" es un raro fenómeno natural que se produce cuando el viento sopla y levanta la nieve del suelo en círculos. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) se indica que se trata de un fenómeno más débil que los tornados tradicionales sobre la tierra que se forman cuando aire frío interactúa con el suelo más cálido.

De acuerdo a la Organización Metereológica Mundial, es un remolino en el que "la nieve es levantada del suelo en forma de columna rotatoria de altura variable, de diámetro pequeño y eje aproximadamente vertical".

Qué tiene que pasar para que se produzca

Los expertos indican que no sólo no suele ser común sino que mucho menos que sea grabado, como ocurrió en esta ocasión. Para que un remolino de nieve ocurra tiene que conjugar varios factores: una masa de aire frío tiene que pasar por una superficie húmeda con una temperatura más elevada, y que esa superficie esté justamente helada o bien cubierta de nieve.

También se produce cuando dos corrientes de viento se enfrentan dando paso a un torbellino que levanta la nueve en superficie que lanza hacia arriba.

Tromba marina tocó tierra y aterrorizó a los turistas

Hace algo más de un par de años, una tromba marina afectó una playa de Miami, en La Florida. Se trata de un fenómeno de características similares, pero en este caso sobre el mar, sobre el mismo elemento, pero en estado líquido.

Una tromba marina se formó a pocos metros del mar y tocó tierra en Hollywood Beach. El hecho ocurrió en las costas de Florida, Estados Unidos, y se habría provocado a raíz de una feroz tormenta eléctrica que sacudió a toda la ciudad estadounidense.

El fenómeno climático quedó registrado a través de la filmación de un helicóptero y fue difundido por el canal de noticias estadounidense CBS. En las imágenes se ve la secuencia completa en la que la tromba marina se formó dentro del agua y comenzó a avanzar hacia la playa. En escasos segundos la tromba tocó tierra y levantó por los aires algunas sombrillas y reposeras.

Este fenómeno climático es similar al tornado, pero se diferencia de aquel por formarse sobre el agua. En este caso, según señalaron especialistas, se trató de una tromba marina tornádica que se desarrolló hacia abajo durante una tormenta eléctrica que estuvo acompañada de fuertes vientos.

El episodio generó una fuerte desesperación en los distintos turistas y testigos que se encontraban en la zona. Un hombre relató cómo vivió el momento y explicó que jamás ocurrió algo así en las playas de Miami.