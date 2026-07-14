Vientos fuertes y repentino aumento de temperaturas: el fenómeno que alertó el SMN

Además rige una alerta por intensas lluvias y posibles nevadas para este martes. Qué zonas estarán afectadas.

El SMN emitió una serie de alertas para este martes.

El comienzo de semana está marcada por un clima inestable en gran parte del país, para este martes se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómeno s que impactarán en toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió dos alertas de nivel amarillo por lluvias intensas, nieve y vientos con la presencia de un particular fenómeno que alcanzarán a varias provincias.

El organismo nacional indicó que está vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En zonas de mayor elevación no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Las lluvias alcanzarán a las provincias de Río Negro y Neuquén, donde abarca la Cordillera de Huiliches, la Cordillera de Lácar y el sur del departamento Aluminé.

A su vez, también se encuentra vigente una alerta amarilla por nevadas para la misma región cordillerana.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a quienes deban circular por rutas cordilleranas mantenerse informados sobre el estado de los caminos, consultar los partes oficiales antes de viajar y extremar las precauciones debido a la posibilidad de calzada resbaladiza y reducción de la visibilidad.

Recomendaciones

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por vientos fuertes y repentino aumento de temperaturas

Asimismo, el SMN señaló que rige otra alerta de nivel amarillo, donde el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Y según detallaron, alcanzará a la provincia de Mendoza.

Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Las recomendaciones del SMN