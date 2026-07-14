Actualización de la AUH por discapacidad: cuánto se cobra desde julio de 2026

La prestación de Anses tendrá un nuevo aumento mensual. Cómo queda la AUH en julio 202 6, quiénes pueden acceder a ella y cómo tramitarla.

Como sucede con varias de las prestaciones que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad tiene un nuevo aumento en julio 2026 . Esto se debe al mecanismo de actualización mensual que toma como base el índice de inflación de dos meses atrás calculado por el INDEC .

De acuerdo a lo informado, la ANSES otorga en el séptimo mes del año un incremento de 2,15% en la AUH por discapacidad. Este porcentaje se definió por el Índice de Precios del Consumidor ( IPC ) de mayo, que arrojó una suba de 2,1% , aunque el sistema de actualización toma el porcentaje con dos decimales.

Con aumento de 2,15%, la AUH por discapacidad sube en julio 2026 a $482.062, aunque en mano se recibirá $385.649 debido a la retención del 20% (en este caso unos $96.000) que realiza ANSES cada mes y reintegra a fin de año al presentar la Libreta AUH.

En tanto, la AUH por discapacidad tiene un valor más alto para los beneficiarios que vivan en la denominada zona desfavorable, que abarca a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido bonaerense de Patagones. En este caso, la prestación aumenta en julio a $626.681, con un pago directo del 80% de $501.344,80.

La AUH por discapacidad subirá 2,15% en julio 2026.

La fecha de cobro de AUH en julio 2026

El organismo previsional establece la fecha exacta de cobro de sus prestaciones sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Así quedó el cronograma de pagos de la AUH por discapacidad en el séptimo mes del año:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de julio

DNI terminados en 2: a partir del 13 de julio

DNI terminados en 3: a partir del 14 de julio

DNI terminados en 4: a partir del 15 de julio

DNI terminados en 5: a partir del 16 de julio

DNI terminados en 6: a partir del 17 de julio

DNI terminados en 7: a partir del 20 de julio

DNI terminados en 8: a partir del 21 de julio

DNI terminados en 9: a partir del 22 de julio

Quiénes pueden acceder a la AUH por discapacidad: los requisitos

Esta prestación busca garantizar los derechos a la salud y educación de cada niño de la Argentina. Para acceder al beneficio se debe cumplir con determinadas condiciones, entre ellas:

Del titular a cargo: ser desempleado, trabajador no registrado, monotributista social o personal de casas particulares. Debe tener sus datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

ser desempleado, trabajador no registrado, monotributista social o personal de casas particulares. Debe tener sus datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES. Del hijo: a diferencia de la AUH general, no tiene límite de edad, aunque el beneficiario debe ser soltero, viudo, divorciado o separado legalmente y residir en el país.

a diferencia de la AUH general, no tiene límite de edad, aunque el beneficiario debe ser soltero, viudo, divorciado o separado legalmente y residir en el país. Documentación obligatoria: DNI del adulto a cargo y del beneficiario, partida de nacimiento, Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y autorización para el Cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad (Formulario PS 2.71).

No se podrá cobrar la AUH si el hijo ya cuenta con una Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad, ya que se debe optar por uno de los dos beneficios.

Es clave contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a la prestación.

Cómo tramitar la AUH por discapacidad

Para acceder a esta prestación, primero se debe tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Luego, hay que actualizar los datos en Mi ANSES y solicitar un turno para realizar el trámite de "Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad". Así es el paso a paso del trámite: