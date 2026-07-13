Horóscopo de hoy, martes 14 de julio: las predicciones signo por signo tras Mercurio retrógrado

Mercurio salió de su fase retrógrada y el cielo se despeja. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y salud para los doce signos del zodíaco.

La predicciones del horóscopo para la última semana de mayo.

El horóscopo de hoy para este martes 14 de julio de 2026 marca un cambio de clima astral respecto de los últimos días. Después de semanas de idas y vueltas, malentendidos y trámites trabados, Mercurio abandonó su fase retrógrada y volvió a moverse en sentido directo.

Eso significa que la jornada llega con el terreno despejado para retomar lo que quedó a mitad de camino. Conversaciones postergadas, contratos en pausa y decisiones que venían durmiendo empiezan a destrabarse.

Con el Sol en Cáncer dominando el cielo hasta el 22 de julio, la energía sigue orientada hacia el hogar, los afectos y la intuición. La combinación es interesante: cabeza clara y corazón abierto al mismo tiempo.

A eso se suma Júpiter en Leo, que desde fines de junio abrió un ciclo de expansión, creatividad y ganas de mostrarse. Los astrólogos coinciden en que este martes es propicio para reactivar proyectos y animarse a decir lo que se venía callando.

Horóscopo de hoy: las predicciones para los doce signos del zodíaco

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Volvés a tener el timón. Un asunto laboral que parecía estancado empieza a moverse y conviene aprovechar el envión sin apurar los tiempos ajenos. En el amor, la sinceridad rinde más que la estrategia.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Día favorable para ordenar las cuentas y revisar gastos que se te fueron de las manos. Una charla pendiente con alguien de la familia se resuelve mejor de lo esperado. Cuidá el descanso.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Con tu planeta regente ya directo, recuperás agilidad mental y capacidad de respuesta. Es un buen momento para retomar un estudio o presentar una idea. Evitá dispersarte en diez frentes a la vez.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Estás en tu temporada y se nota. La intuición viene afinada y te permite leer entre líneas lo que otros no dicen. Una propuesta afectiva podría tomar forma concreta durante la tarde.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Júpiter transita tu signo y te empuja a ocupar más espacio. Se abren oportunidades vinculadas a lo creativo o a la exposición pública. En pareja, el gesto vale más que el discurso.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Se acomoda un tema administrativo que te venía quitando el sueño. La jornada favorece los detalles finos y las revisiones. Bajá la autoexigencia: no todo depende de vos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El foco está en los vínculos y en encontrar el punto medio. Una negociación laboral avanza si mostrás flexibilidad. En lo personal, decir que no también es una forma de cuidarte.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Jornada intensa en lo emocional. Podés descubrir algo que estaba oculto y que reordena una situación reciente. Manejá la información con prudencia antes de tomar decisiones definitivas.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Vuelven las ganas de proyectar a lo grande. Un viaje o una capacitación entran en agenda. Cuidado con prometer más de lo que podés sostener en el corto plazo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La disciplina te da resultados visibles. Es un día propicio para cerrar acuerdos y fijar plazos. En el amor, permitirte mostrar vulnerabilidad acerca más de lo que creés.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Una idea original encuentra por fin quien la escuche. Buen momento para el trabajo en equipo y para retomar contacto con alguien que quedó lejos. Prestá atención a la salud.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad está a flor de piel y eso puede jugar a favor o en contra. Elegí bien con quién compartís lo que sentís. En lo económico, evitá los gastos impulsivos.

Los especialistas en astrología recomiendan aprovechar esta primera semana con Mercurio directo para firmar, confirmar y avanzar.