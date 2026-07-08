El trámite de Anses que seguirá siendo obligatorio hasta el 2027: cómo anotarse

Se trata de un trámite presencial que es necesario para seguir cobrando una de las prestaciones otorgadas por el organismo previsional.

El trámite de Anses que seguirá siendo obligatorio hasta el 2027

La A dministración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) extendió hasta el próximo año un trámite obligatorio y presencial para acceder a una de sus prestaciones . La medida se debe a que aún no finalizó el proceso de integración de datos entre el Ministerio de Salud y el organismo previsional, lo que impide validar la información automáticamente en algunos casos.

La prórroga, oficializada a través de la Resolución 194/2026, involucra a aquellos beneficiarios que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social. El motivo de esta decisión es que quienes reciben esta ayuda económica puedan seguir accediendo a ella mientras avanza la actualización de los sistemas de intercambio de información entre los organismos estatales.

La medida alcanza a las personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar cuyos datos médicos aún no se encuentran incorporados al sistema de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES .

En estos casos, la solicitud de la Asignación por Embarazo no puede tramitarse de forma automática, por lo que las beneficiarias deberán concurrir personalmente a una oficina de ANSES para iniciar o completar la gestión.

El trámite presencial permite cobrar la Asignación por Embarazo.

El régimen excepcional había sido establecido originalmente por la Resolución 1273/2024, que fijó un plazo de 180 días para la atención presencial de estos casos. Posteriormente, la Resolución 259/2025 prorrogó esa modalidad hasta el 2 de julio de 2026.

Sin embargo, según los fundamentos de la nueva normativa, aún persisten las dificultades para completar la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de ANSES y el Ministerio de Salud. Por ese motivo, la Resolución 194/2026 volvió a extender el esquema excepcional por un año más, hasta el 2 de julio de 2027, inclusive.

Qué es la Asignación por Embarazo y quiénes pueden solicitarla

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) es un apoyo económico que otorga la ANSES para personas gestantes desde la semana 12.

El programa abona mensualmente el 80% de la asignación, reteniendo el 20% restante para cobrarlo tras acreditar el nacimiento y los controles médicos. Para las personas inscriptas en el Programa SUMAR, el pago es automático.

Pueden acceder a esta prestación los siguientes grupos:

Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente).

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo).

Monotributistas sociales.

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

El trámite seguirá siendo presencial hasta al menos julio de 2027.

Los requisitos son:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Para extranjeras, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles del embarazo que establece el mismo.

No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

En caso de tener registrado un trámite por un embarazo anterior, el mismo debe encontrarse debidamente acreditado (por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo).

Cuál es el monto de la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo tiene el mismo valor que la Asignación Universal por Hijo (AUH). En julio 2026, ambas prestaciones tendrán un aumento de 2,1% por el mecanismo de actualización mensual. Así, la AUE en el séptimo mes del año quedará en $147.976, aunque en mano se recibirá $118.380 debido a la retención del 20% (en este caso unos $28.000) que realiza ANSES.

Las beneficiarias deben ir a una oficina de ANSES a dar información sobre su embarazo.

El cronograma de cobro para julio 2026, que se vio alterado por el feriado extra largo del 9 y 10, es el siguiente: