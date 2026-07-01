ANSES: la ayuda económica de $85.000 por hijo que se puede reclamar si no te lo pagaron

Si bien se suele pagar a principio de año, quienes no lo hayan reclamado aún están a tiempo. Cómo hacerlo y los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa otorgando durante 2026 la Ayuda Escolar Anual , el programa destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y del sistema de Asignaciones Familiares ( SUAF ) y que tiene como objetivo acompañar los gastos educativos , como la compra de uniformes, mochilas, útiles y otros materiales.

Aunque gran parte de los pagos se realizaron automáticamente durante los primeros meses del año, todavía existen familias que no recibieron el beneficio y que aún tienen la posibilidad de completar el trámite correspondiente.

La Ayuda Escolar apunta a familias con hijos a cargo que perciban AUH o Asignación Familiar por Hijo:

Hijos sin discapacidad: entre 45 días y 18 años, asistiendo a establecimientos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

entre 45 días y 18 años, asistiendo a establecimientos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Hijos con discapacidad: sin límite de edad, siempre que concurran a instituciones oficiales o especiales, reciban apoyo de maestros particulares, participen en talleres protegidos o procesos de rehabilitación.

Los precios de la canasta escolar superan por lejos la ayuda que da la Provincia. María Isabel Sanchez La Ayuda Escolar apunta a ayudar con los gastos educativos.

Aunque se trata de un beneficio masivo, no todas las familias podrán acceder a su cobro. Existen topes de ingresos que pueden dejar afuera a miles de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que reciben SUAF. Para 2026, ANSES fijó los siguientes límites:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.292.758 brutos

$5.292.758 brutos Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

El organismo realiza un cruce automático de datos con la información salarial declarada. Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, incluso cuando se cumplan el resto de los requisitos.

Para 2026, la ANSES fijó el monto del respaldo económico en $85.000, con un pago único en el año en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, siempre que se presente el certificado de alumno regular correspondiente.

Cómo se tramita la Ayuda Escolar

En muchos de los casos que aún no cobraron, esto se debe a que ANSES no cuenta con la información escolar actualizada. El organismo requiere que se acredite la condición de alumno regular mediante la presentación del Certificado Escolar. Este documento -digital, anual y obligatorio- es necesario incluso para quienes hayan cobrado esta ayuda en años anteriores.

ayuda escolar La presentación del Certificado Escolar es clave para acceder a esta ayuda.

Para presentarlo, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES, acceder a la sección “Hijos”, seleccionar “Presentar certificado escolar”, generar el formulario, llevarlo a la escuela para su firma y luego cargarlo nuevamente en la plataforma.

Para garantizar el pago automático, el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con esta fecha implica que el cobro se retrase, aunque el menor cumpla todos los demás requisitos. ANSES advierte que no presentar el certificado puede traer consecuencias, incluyendo la pérdida del pago de la ayuda escolar y posibles inconvenientes con la continuidad de la AUH.

Cuánto aumenta la AUH en julio 2026

La ANSES aplicará en el séptimo mes del año un aumento del 2,15% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual que tiene en cuenta la inflación de dos meses atrás difundida por el INDEC. En este caso, se toma el dato de mayo, que fue de 2,1%, aunque el organismo previsional utiliza el índice con dos decimales para el cálculo.

auh-anses.jpg La AUH tendrá en julio un aumento de 2,15% .

Como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% del total de la asignación. Ese dinero se acumula hasta que el titular presente a fin de año el Formulario Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de los menores a cargo.

Con la nueva suba, la AUH en julio 2026 queda de la siguiente manera: