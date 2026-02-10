El Gobierno mantiene la ayuda económica destinada a acompañar la formación educativa de jóvenes y adultos. Quiénes pueden solicitar la Beca Progresar de Anses y cómo hacerlo.

Becas Progresar de ANSES: esta es la forma de acceder para cobrar en marzo 2026

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), mantiene en 2026 el programa de Becas Progresar , destinado a acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica, profesional y laboral , buscando garantizar el derecho a la educación. La inscripción suele abrirse al inicio del ciclo lectivo, entre marzo y abril.

El monto general del beneficio se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año.

Tras el cierre de 2025, dicha retención hecha durante el año pasado ya puede ser reclamada , siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

Existen diferentes líneas de becas, según el nivel educativo:

Progresar Nivel Obligatorio (de 16 a 24 años): para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios.

(de 16 a 24 años): para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios. Progresar Nivel Superior (hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios.

(hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios. Progresar Trabajo (18 a 35 años para quienes no tienen trabajo formal): destinado a quienes realizan cursos de formación profesional en instituciones avaladas por el Ministerio de Capital Humano.

beca.png El beneficio está destinado a acompañar a jóvenes y adultos en su formación educativa.

Quiénes pueden tramitar las Becas Progresar

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

Edad : entre 16 y 35 años, dependiendo de la línea de beca.

: entre 16 y 35 años, dependiendo de la línea de beca. Estudios : ser alumno regular en una institución educativa (secundaria, terciaria, universitaria) o estar cursando formación profesional.

: ser alumno regular en una institución educativa (secundaria, terciaria, universitaria) o estar cursando formación profesional. Situación laboral : no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

: no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal y DNI.

Deben ser estudiantes regulares en una institución oficial o reconocida.

en una institución oficial o reconocida. Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.

becas-progresar.jpg El monto de la Beca Progresar se mantiene en $35.000 mensuales, con una retención del 20% mensual por parte de ANSES.

Cómo inscribirse para recibir la Beca Progresar

La inscripción para este año aún no tiene una fecha oficial confirmada, aunque las estimaciones oficiales y de fuentes educativas señalan que el proceso suele habilitarse entre marzo y abril, con una posible segunda convocatoria más adelante en el año.

El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Registrarse en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.

Enviar el formulario y verificar que los datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso.

Una vez terminada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos, y luego se publican los resultados de adjudicación para saber quiénes pueden comenzar a cobrar la beca.

clases generica escuela primaria ciclo lectivo La apertura para la inscripción suele ser entre marzo y abril.

El calendario de cobro de las Becas Progresar en febrero 2026

El cronograma de pago de febrero 2026 difundido oficialmente aplica para todas las líneas del programa y se deposita directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante. Las fechas de cobro para el segundo mes del año son:

9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3

11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5

12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios también pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web de ANSES o a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando su número de CUIL y clave de seguridad social.