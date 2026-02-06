Ayuda Escolar 2026: Anses lo definió y este es el importe que cobran los titulares de la AUH

Este beneficio destinado a acompañar los gastos educativos se paga por única vez. El monto, quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo en 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el pago de la Ayuda Escolar 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y asignaciones familiares. Este monto, que se deposita una vez al año , tiene como objetivo a compañar los gastos educativos , como la compra de uniformes, mochilas, útiles y otros materiales.

Para este año, el organismo previsional fijó el monto en $85.000 por hijo. El dinero se deposita en el inicio del ciclo lectivo en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible. Y ANSES efectúa el pago luego de la presentación y validación correcta del certificado de alumno regular , que acredita la asistencia del menor a un establecimiento educativo.

En cuanto a los requisitos , este beneficio alcanza a niñas, niños y adolescentes de entre 45 días y 18 años que asistan a los niveles inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad y se incluyen escuelas especiales, talleres protegidos y centros de rehabilitación reconocidos por ANSES.

Este beneficio busca acompañar los gastos relacionados a la educación.

El trámite de solicitud se realiza a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección Hijos, seleccionar la opción Presentar certificado escolar, generar el formulario correspondiente, hacerlo firmar por la institución educativa y cargarlo nuevamente en la plataforma.

Cuánto aumenta y cómo queda la AUH en febrero 2026

Los beneficiarios de la AUH recibirán en el segundo mes del año un incremento de 2,85%, como parte de la actualización mensual por inflación. Para este aumento, se toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre difundido por el INDEC.

De esta manera, el monto bruto se eleva a unos $129.000. Sin embargo, como es habitual, la ANSES retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH a fin de año. Por ello, en febrero, se recibirá en mano unos $103.000 por hijo. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a unos $417.000, recibiendo en mano unos $333.000.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $166.000, con un pago directo de $133.000. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $542.000, con un pago directo de $433.000.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá de $47.340 a $48.691. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Canasta Escolar. Librerías. Útiles escolares. La ayuda escolar está destinada a niños y niñas de entre 45 días y 18 años que asistan a los niveles inicial, primario o secundario.

Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos, no se actualiza por inflación. Y a la vez no se anunciaron aumentos, por lo que mantiene los valores del mes pasado: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Calendario de cobro de la AUH en febrero 2026

Como es habitual, el cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación de DNI. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. En febrero, el calendario se verá interrumpido brevemente por los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, retomando los pagos el miércoles 18. Por lo tanto, el cronograma para el segundo mes del año es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

lunes 9 de febrero DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

miércoles 11 de febrero DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

jueves 12 de febrero DNI terminados en 4 : viernes 13 de febrero

: viernes 13 de febrero DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

miércoles 18 de febrero DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero

jueves 19 de febrero DNI terminados en 7 : viernes 20 de febrero

: viernes 20 de febrero DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

lunes 23 de febrero DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

Ante cualquier duda sobre la fecha exacta del cobro, los titulares pueden corroborarla ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, las secciones "Cobros" y "Mis Asignaciones" muestran fechas, montos y conceptos acreditados.