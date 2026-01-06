¿Qué día cobro ANSES? El calendario completo de pagos para enero 2026

El organismo previsional confirmó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones, AUH y otros programas sociales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma completo correspondiente a enero de 2026 para el pagos de sus prestaciones, que en el primer mes del año tuvieron un aumento de 2,47% en el marco del mecanismo de movilidad mensual que toma en cuenta el índice de inflación difundido por el INDEC.
Como es habitual, el calendario para el cobro de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y otros programas sociales está organizado de acuerdo a la terminación de DNI del beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.
Jubilaciones y pensiones: en cuánto quedaron y cuándo se cobra
Según lo indica la ANSES en su sitio web, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $419.299,32 en enero 2026. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
El incremento del 2,47% también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $278.530 sin bono y $348.418 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $243.713 sin bono y $313.601 con bono y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $348.161 sin bono y $418.049 con bono.
Calendario de pagos Anses enero 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 9 de enero
- Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 12 de enero
- Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 13 de enero
- Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 14 de enero
- Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 15 de enero
AUH de ANSES: cuándo se cobra
Para el primer mes del año, la AUH pasará a ser de $125.528, aunque en mano se recibirá $100.362 debido a la retención del 20% que realiza ANSES cada mes. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $408.824, recibiendo en mano $326.964. Y la Asignación por Embarazo será de $118.454,32 por hijo en gestación.
Calendario de cobro de la AUH enero 2026
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
El calendario de otras prestaciones sociales
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
