¿Qué día cobro ANSES? El calendario completo de pagos para enero 2026

El organismo previsional confirmó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones, AUH y otros programas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció el cronograma completo correspondiente a enero de 2026 para el pagos de sus prestaciones, que en el primer mes del año tuvieron un aumento de 2,47% en el marco del mecanismo de movilidad mensual que toma en cuenta el índice de inflación difundido por el INDEC.

Como es habitual, el calendario para el cobro de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y otros programas sociales está organizado de acuerdo a la terminación de DNI del beneficiario . Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.

Según lo indica la ANSES en su sitio web, quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $419.299,32 en enero 2026. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

jubilados-cobro-ansesjpg.jpg La jubilación mínima llegará en enero 2026 a $419.299,32, incluyendo el bono.

El incremento del 2,47% también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $278.530 sin bono y $348.418 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $243.713 sin bono y $313.601 con bono y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $348.161 sin bono y $418.049 con bono.

Calendario de pagos Anses enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 9 de enero

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 12 de enero

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 13 de enero

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 14 de enero

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 15 de enero

AUH de ANSES: cuándo se cobra

Para el primer mes del año, la AUH pasará a ser de $125.528, aunque en mano se recibirá $100.362 debido a la retención del 20% que realiza ANSES cada mes. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $408.824, recibiendo en mano $326.964. Y la Asignación por Embarazo será de $118.454,32 por hijo en gestación.

auh-anses.jpg Las AUH de ANSES vuelven a subir: pasará a ser de $125.528.

Calendario de cobro de la AUH enero 2026

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

El calendario de otras prestaciones sociales

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

anses El cronograma de pago de las distintas prestaciones se organiza según el último numero del DNI del beneficiario.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo