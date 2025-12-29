Anses social dispuso un cambio en los controles de salud y escolaridad. Cuáles son y cuándo empiezan a regir.

Anses | Libreta AUH: esto cambia desde 2026, quiénes quedan exceptuados y hasta cuándo se puede presentar

En la recta final de 2026, surgieron algunas dudas en cuanto a posibles cambios en el control de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). Frente a la incertidumbre, la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) aclaró que la presentación de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria para la mayoría de los titulares del beneficio.

En este sentido, el organismo previsional informó que las modificaciones comenzarán a regir desde el próximo año y remarcó QUE a partir del año que viene habrá una excepción, según la edad de los chicos, en cuanto al cumplimiento de la obligación que había sido puesta en duda.

A través de la resolución 1170/2025 del Ministerio de capital Humano, publicada el 18 de diciembre en el Boletín Oficial, ANSES dispuso "un mecanismo de verificación automática del cumplimiento de las condicionalidades vinculadas a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y a la Asignación por Embarazo para Protección Social".

Este sistema, señala el texto oficial, consiste en "el intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES, sin perjuicio del mantenimiento de vías alternativas para los supuestos en los que la información sanitaria no se encuentre disponible o sea necesario su complemento". El objetivo en simplificar los controles, pero manteniendo "la responsabilidad de acreditar as condiciones y los datos de salud y educación".

Cómo es el nuevo esquema de verificación de datos

Los cambios que dispuso ANSES para el control de la Libreta AUH alcanzan esquema a niñas y niños de hasta 4 años inclusive. Para ese grupo, los controles médicos y el calendario de vacunación se validan a partir del cruce de información entre organismos públicos. Si los registros están completos, el pago mensual se efectúa en su totalidad sin que sea necesario presentar ningún formulario más

En caso contrario, señala la normativa, "el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la ANSES y la liquidación se efectuará conforme los procedimientos que dicho organismo establezca al efecto".

LIBRETA AUH ANSES.jpg Formulario de la Libreta AUH de la Anses.

En tanto, el procedimiento no sufrió cambios para el resto de los beneficiarios. La presentación anual de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria en los casos siguientes:

Niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 años

Niños y niñas de hasta 4 años con controles de salud que no aparecen registrados en el sistema nacional.

Familias que quieren cobrar el porcentaje acumulado de meses anteriores y que fue retenido antes de la nueva normativa.

Cuándo vence el plazo para presentar la Libreta AUH

El plazo para cumplir con la presentación de la Libreta AUH vence el 31 de diciembre. La validación del formulario habilita el pago del 20% retenido cada mes, que se acredita aproximadamente a los 60 días.

En tanto, desde ANSES informan que aquellos titulares que no completen el trámite en el tiempo establecido, pueden perder ese monto acumulado e incluso les pueden suspender el beneficio mensual hasta que regularicen la situación.

Asignación Universal por Hijo: a quiénes les corresponde

En su sitio web, ANSES señala que el beneficio de la AUH le corresponde "a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea: