Prestación por Desempleo de Anses: cómo solicitarla y quiénes pueden pedirla

El organismo de seguridad social dispone de un beneficio para quienes están sin trabajo . Quienes pueden solicitarlo y cómo hacer el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrecen asistencia económica a las personas sin empleo con el objetivo de brindarles acompañamiento "mientras buscan un nuevo trabajo". En tanto, quienes necesiten de este beneficio es indispensable completar un trámite específico.

Esta denominada Prestación por Desempleo apunta a acompañar en el proceso a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones laborales. El monto toma como base en el mejor salario promedio de los últimos seis meses previos al despido y se actualiza de forma mensual de acuerdo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las personas que necesitan de este beneficio previsional deben cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

Documentación

De acuerdo con el sitio web de ANSES, la documentación necesaria para solicitar la Prestación por Desempleo -según el caso- es la siguiente:

DNI (original y copia) y documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Cómo hacer el trámite para recibir la Prestación por Desempleo

La solicitud se puede hacer de forma presencial o de manera virtual.

En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado "Atención Virtual".

Seleccionar "Prestación por Desempleo"

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

En el caso de tramitarlo de forma presencial, hay que sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.

Cuál es el monto de la Prestación por Desempleo

En su sitio web, ANSES señala que el monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según tus ingresos y meses trabajados (con aportes)durante los últimos tres años. Los trabajadores mayores a 45 años cobran durante seis meses más.