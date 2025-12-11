Programa de beneficios de ANSES para jubilados y pensionados: cómo aprovechar los ahorros de diciembre 2025

Se trata de un programa de la ANSES que permite acceder a reintegros en los principales supermercados del país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en diciembre su programa Beneficios ANSES , que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos automáticos al pagar con tarjeta de débito en los principales supermercados del país. Con esta promoción, los beneficiarios tienen 10% de reintegro sin tope para compras generales y, en algunos comercios, de 20% para perfumería y limpieza.

Esta iniciativa tiene un doble objetivo: además de mejorar los ingresos y la capacidad de compra de más de 7 millones de jubilados y pensionados de toda la Argentina, también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela , generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

En su comunicado, la ANSES precisó que el programa de descuentos se suma a las recientes mejoras anunciadas por el Gobierno Nacional, contempladas en el presupuesto 2026, en el que se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones un 5% por encima de la inflación anual proyectada.

Aceite. Supermercados.jpg Para acceder al beneficio, se debe pagar con la misma tarjeta de débito que se cobra el haber mensual.

En qué supermercados está disponible el beneficio para jubilados y de cuánto es

De acuerdo a lo informado por la ANSES, estos son los supermercados que forman parte del programa de descuentos para jubilados y pensionados:

Disco : 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Jumbo : 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Vea : 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Coto : 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Josimar : 15% en todos los rubros sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

: 15% en todos los rubros sin tope. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Carrefour : 10% en todos los rubros. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

: 10% en todos los rubros. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Y no incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

La ANSES dispuso un botón de consulta para conocer comercios adheridos y si las personas están autorizadas. El organismo también aclaró que no es responsable por la aplicación de la promoción, sino que es responsabilidad exclusiva de las administradoras de medios de pago electrónico y/o bancos emisores y/o comercios adheridos, según la modalidad de descuento en la que estos últimos se hubiesen adherido al programa.

compra supermercado El beneficio de ANSES alcanza a más de 7 millones de jubilados y pensionados.

El nuevo beneficio para jubilados y pensionados en Banco Nación y Banco Galicia

A través de un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES que cobren sus haberes en esa entidad accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. El beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Además, quienes mantengan sus fondos en sus cuentas, el Banco Nación les depositará diariamente un porcentaje de remuneración -actualmente la TNA es de 29%- sobre el saldo que registren, hasta un máximo de $500.000.

Por otra parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas). Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 31%) sin tope de saldo a remunerar.