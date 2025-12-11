Por transporte ilegal, secuestraron más de 10 animales faenados

Los operativos, desarrollados por la policía de Neuquén y agentes del CIPPA, tuvieron lugar en la Ruta 7 en el acceso a Sierra Chata.

La policía de Neuquén realizó este jueves un importante operativo de control vehicular sobre el ingreso de la Ruta Provincial N.º 7 a la altura de Sierra Chata , que terminó con el secuestro de varios animales faenados transportados sin respetar las normas de sanidad.

Las acciones tuvieron lugar este mañana y contaron con la participación del personal del Destacamento de Aguada San Roque en coordinación con los agentes de CIPPA . El objetivo principal fue reforzar las tareas preventivas en la zona rural.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron la inspección de vehículos y la mercadería transportada, en cumplimiento con la normativa vigente para garantizar la seguridad alimentaria y el movimiento responsable de productos de origen animal.

En ese marco, se detectó el traslado clandestino de 11 cabras y un cerdo faenado que no cumplían con las exigencias sanitarias.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de los animales y se labraron las actas correspondientes a los infractores. La intervención permitió evitar que los alimentos sin control sanitario ingresaran a la localidad.

triquinosis.jpg

Casos de triquinosis

A comienzos de diciembre, una investigación epidemiológica iniciada tras la confirmación de un caso humano de triquinosis, permitió detectar la presencia de Trichinella spiralis (el parásito causante de la enfermedad) en muestras chorizos mezcla, recolectadas en dos carnicerías de la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se llevó adelante luego de reconstruir la cadena de consumo de los afectados, quienes habían participado de reuniones familiares donde se ingirieron estos productos. Tras varias inspecciones, el municipio realizó clausuras de manera preventiva y el decomiso de la mercadería, confirmando que la falta de controles en el origen de la materia prima representa un grave riesgo para la salud pública.

Durante la fiscalización, se detectó que el local carecía de registros de producción y trazabilidad.

Chorizos

Normas de seguridad

La seguridad alimentaria en Neuquén se rige principalmente por el Código Alimentario Argentino (CAA) y por las normas sanitarias establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Estas regulaciones exigen que todos los alimentos provengan de establecimientos habilitados, cuenten con certificación sanitaria, cumplan con requisitos de inocuidad y sean trasladados bajo condiciones que aseguren la cadena de frío y eviten cualquier riesgo de contaminación.

Además, la Dirección Provincial de Bromatología es la autoridad encargada de aplicar el CAA y fiscalizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación de alimentos.

En el ámbito provincial, la Ley 2766 y su reglamentación creó el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) para garantizar el control del ingreso y movimiento de productos alimenticios en Neuquén, incluyendo los de origen animal.