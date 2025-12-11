El BID autorizó un crédito de u$s150 millones para Neuquén: a qué se destinará

La operación fue dispuesta por el directorio del organismo. Lo fundamentó en el fuerte desarrollo poblacional de la provincia.

La Provincia del Neuquén accedió a un crédito destinado al desarrollo urbano sostenible por 150 millones de dólares , que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

Según se anunció oficialmente este jueves, el programa está destinado a obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial , entre otros aspectos, destinados a 23.000 hogares de forma directa y 98.000 de manera indirecta.

“La provincia fue elegida para esta primera operación por los desafíos que enfrenta su rápido crecimiento poblacional, que impacta en la profundización de brechas de acceso a servicios básicos entre sus ciudades y en el incremento de la informalidad urbana”, indicó el Ejecutivo neuquino.

Operatoria

Esta primera operación financiará obras para aumentar la oferta de servicios básicos como agua, cloacas y electricidad, así como de infraestructura urbana, como redes viales, espacio público y equipamiento comunitario.

image

También está previsto formalizar barrios populares y formalizar la propiedad de la tierra. Además, se fortalecerán las instituciones y gobiernos locales mediante la formación de personal especializado en planificación urbana, entre otras medidas.

Desde la entidad, indicaron que “la operación en la Provincia del Neuquén contribuirá al bienestar de más de 23.000 hogares de manera directa, y más de 98.000 de manera indirecta, incluyendo barrios populares y áreas formales con brechas de infraestructura”.

Cabe destacar que el Gobierno Provincial recientemente creó la secretaría de Hábitat y Urbanismo, en la órbita del ministerio de Infraestructura, y se lanzó el programa “Neuquén Habita” para el cual se invertirá 450 millones de dólares que incluye viviendas, loteos con servicios y mensuras.

“Se trata de una política pública habitacional ambiciosa que pone a las familias y trabajadores neuquinos en el centro del desarrollo provincial y que transformará la realidad de muchas familias”, dijo el Gobierno.

El programa

La semana pasada, el gobernador Rolando Figueroa dijo que el desarrollo de “Neuquén Habita” se fortalecerá el rol del Banco Provincia del Neuquén (BPN), la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Además, anunció el inicio de las primeras 7.000 soluciones .

image

En la ciudad de Neuquén, se acordó el desarrollo de 600 lotes con servicios, la construcción de 306 viviendas multifamiliares y 2.600 regularizaciones de servicios en asentamientos.

En Plaza Huincul, se construirán 116 viviendas con financiación mixta y otras 32 para adultos mayores. En Chos Malal, se hará la mensura de 331 lotes, se desarrollarán servicios y se construirán 81 viviendas y otras 32 para adultos mayores.

En Zapala, se hará la mensura de 50 lotes, se desarrollarán los servicios y se construirán 62 viviendas y otras 32 para adultos mayores. En San Martín de los Andes, se hará la mensura y desarrollo de 30 lotes con servicios; se construirán 46 viviendas y otras 32 para adultos mayores; y se ejecutará un proyecto de integración socio urbana para 231 familias en La Cantera.

En Aluminé, se desarrollarán 145 lotes con servicios. En Aguada San Roque se construirán cuatro viviendas y harán 20 mensuras. En Andacollo se harán las mensuras, se llevarán servicios y se construirán 21 viviendas.

En Bajada del Agrio, se construirán cuatro viviendas. En Buta Ranquil se hará la mensura de 30 lotes. Y en Caviahue-Copahue, se construirán 20 viviendas y en El Huecú, 16. En Barrancas serán siete; en Chorriaca cinco y en El Cholar tres.