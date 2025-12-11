Más escraches a vecinos mugrientos: así tiran basura en Neuquén

Vecinos compartieron con LM Neuquén imágenes de una camioneta arrojando residuos en un sector del Loteo Social. Mira el vídeo en la nota.

Agotados por recibir diariamente la basura de otros neuquinos, los vecinos del barrio Loteo Social de la capital, decidieron difundir las imágenes de una familia que con total impunidad se acercó hasta el sector para depositar sus residuos.

La situación, ocurrida el pasado lunes, fue visibilizada por Cristian , quien vive en la zona hace tiempo y se hartó de este tipo de situaciones.

En el vídeo, enviado al equipo de LM Neuquén , se observa cómo un hombre vestido con mameluco azul , descarga ramas de un árbol de la caja de una camioneta de una empresa constructora de la zona, cuando es increpado .

“¿A vos te parece tirar basura ahí?”, le reprocha el vecino, mientras le explica que a pocos metros se encuentra una delegación de la Municipalidad. Al mismo tiempo, visiblemente enojado, le reclama “yo no voy a tirar basura a tu casa”.

Vecino denuncia que tiran basura

Mientras la situación ocurre, en el interior del vehículo, una mujer junto a dos menores aguardan a que termine la repudiable travesía. La dama, al notar que están siendo grabados, abre la puerta y le pide disculpas al vecino y asegura que el hombre trabaja hasta las 10 de la noche, lo que imposibilitaría acercarse a los centros de transferencia de la ciudad (que funcionan hasta las 20 hs).

Sin embargo, Cristian, con un tono irritado, le reclama que sufren los malos olores y que le tiran hasta perros y conejos muertos. Luego del escrache y con vergüenza, el vecino aseguró que la familia cargó la basura y finalmente se la llevó.

Una realidad diaria

En otro video, enviado por el denunciante a la redacción, se observan todo tipo de residuos arrojados en los límites de la cancha del Club Atlético Maronese y asegura que “corta la calle”.

Además, Cristián informó que toda aquella persona que se acerca al barrio para tirar basura será grabada para posteriormente realizar la denuncia correspondiente.

“Contra la pared (del club) paran a mear borrachos, gente, autos nuevos, camionetas de empresas petroleras, todos (...) y acá enfrente hay casa con familias” explica.

Vecinos denuncian casos de arrojo de basura

En la capital neuquina, funcionan dos centros de transferencia que brindan el servicio gratuito de recepción de residuos voluminosos (chatarra, electrodomésticos y muebles en desuso, cubiertas, aceite de cocina, restos de poda /obra). Los mismos operan de lunes a lunes de 9 a 20 hs, el primero en calles Tronador y Boerr y el segundo en Novella y Quimey.

Multas

En Neuquén, arrojar basura en la vía pública se considera una infracción grave, con multas que pueden superar el millón de pesos, especialmente desde la implementación de fotomultas y cámaras en puntos críticos de la ciudad.

Este sistema permite identificar patentes de vehículos o a personas que tiran residuos, generando sanciones elevadas tanto para particulares como para empresas que descargan desechos de manera ilegal.

Las multas se calculan con el módulo ambiental, cuyo valor es el doble del módulo de tránsito, y se agravan según la reincidencia o el impacto ambiental producido. Incluso, quienes acumulan infracciones pueden enfrentar trabas administrativas, como la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.

Ante un caso de arrojo de basura en la vía pública, se puede denunciar a través de la línea telefónica 147.