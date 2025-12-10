Bronca y escraches a vecinos mugrientos en las calles de Neuquén: "No hay excusa"

Cansados de la mugre, el pasado fin de semana se registraron videos por parte de neuquinos que exponen a otros por arrojar basura en la vía pública.

El último fin de semana largo del año , registró en la capital neuquina nuevos episodios de vecinos que arrojaron residuos en la vía pública en distintos barrios. Esta situación quedó plasmada en videos que circularon en las redes sociales. Desde la Subsecretaria de Limpieza Urbana intervinieron y manifestaron su preocupación.

Entre las imágenes difundidas, se conoció el caso de una vecina que, a bordo de un automóvil con un carro detrás, descargó todo tipo de basura en un sector de calle Saavedra , al costado de la calzada. Por otro lado, en el barrio Gran Neuquén , se registró un episodio similar en la intersección de calles Thomas y Río Gallegos , un punto donde, según denuncian, esta conducta se repite desde hace meses.

Según explicaron los denunciantes, estos basurales improvisados generan malos olores, focos de infección, presencia de roedores y un deterioro general del entorno urbano.

lucha contra la basura Nuevos casos de vecinos sucios en la ciudad capital.

Limpieza Urbana

Frente al malestar vecinal, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, dialogó con Canal 7 y se mostró contundente. “En Neuquén no hay excusa para arrojar residuos en la vía pública. Tenemos servicios permanentes y centros de transferencia que funcionan todos los días” declaró.

El funcionario recordó que en la zona, funciona un centro de residuos, que opera de lunes a lunes, de 8 a 20 hs, y que su proximidad hace injustificable la actitud de quienes optan por descargar basura en las calles.

Haspert, destacó que, pese a estos episodios, un número creciente de vecinos utiliza correctamente los centros de transferencia, que reciben en promedio 500 personas por día y hasta 700 durante los fines de semana.

“Hay mucha gente que cuida la ciudad y se acerca con autos, camionetas o carros para disponer sus residuos voluminosos como corresponde. Pero hay un porcentaje que mantiene un problema cultural muy grande”, advirtió.

Vecinos de Neuquén realizaron denuncias publicas sobre casos de arrojo de basura en la calle

Puerta a puerta

En simultáneo, Haspert confirmó que el histórico operativo de Limpieza Puerta a Puerta continúa activo. Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en los barrios Valentina Norte Rural y Don Bosco II, donde se adelantó el cronograma previsto para enero. El objetivo de la subsecretaria de limpieza, es culminar estos sectores antes del 23 de diciembre, para luego retomar el plan anual desde el 5 de enero.

La Municipalidad también avanza en multas y fotomultas ambientales. Haspert explicó que la ciudad cuenta con 10 cámaras instaladas en puntos estratégicos y que en 2026 está previsto duplicar esa cantidad para fiscalizar zonas críticas como la Avenida Soldi, Avenida Los Paraísos y la Autovía Norte.

"A veces, lamentablemente, hay que tocarle el bolsillo a quienes no entienden por las buenas", sostuvo.

Finalmente, el subsecretario remarcó la importancia de la educación ambiental como herramienta clave para un cambio duradero. Este año, más de 7.000 niños y adolescentes fueron capacitados en escuelas, colonias y espacios comunitarios sobre separación domiciliaria y disposición adecuada de residuos.

centros de transferencia basura

Centro de transferencia

En la capital neuquina, funcionan dos centros de transferencia que brindan el servicio gratuito de recepción de residuos voluminosos (chatarra, electrodomésticos y muebles en desuso, cubiertas, aceite de cocina, restos de poda /obra).

Los mismos operan de lunes a lunes de 9 a 20 hs, el primero en calles Tronador y Boerr y el segundo en Novella y Quimey. Los vecinos pueden acercarse con sus autos particulares y son recibidos por el personal municipal. Además, se reciben materiales reciclables.