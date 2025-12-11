La Municipalidad inauguró una calle clave: "Transforma la movilidad y conecta Neuquén"

La obra había sido anunciada e iniciada por el intendente Mariano Gaido en el marco de "la ciudad de los 15 minutos".

La calle El Cholar en la ciudad de Neuquén se ha consolidado en poco tiempo en una vía clave al conectar la Avenida Mosconi (exruta 22) con la calle Luis Beltrán, facilitando de este modo el acceso directo al barrio Valentina Sur y la conexión entre el oeste y el centro, lo cual agiliza la movilidad y el tránsito.

La obra fue anunciada e iniciada por el intendente Mariano Gaido en el marco de "la ciudad de los 15 minutos" , e inaugurada oficialmente este jueves, si bien los conductores se apropiaron de esta vía apenas finalizada su construcción.

“Esta obra agrega conectividad, vincula esencialmente a quienes viven en la zona de Valentina con el oeste de la ciudad ”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini, en el acto inaugural. “Es muy importante porque es la continuidad de Godoy, una calle que es muy transitada y comercial”, observó.

Asfalto calle El Cholar

La funcionaria remarcó que esta iniciativa forma parte de la planificación urbana ideada por el intendente Gaido para la capital neuquina, “así que está dentro del Plan Orgullo Neuquino, una inversión de 400 millones de pesos”.

“Estas obras son las que dan una mejor calidad de vida a los neuquinos y neuquinas porque han permitido una conectividad rápida y eficiente, esencialmente -sostuvo- no solo hacia el oeste de la ciudad, sino que también permiten a las familias de Valentina Sur desplazarse de manera directa y cómoda hacia la Avenida Mosconi, optimizando tiempos y mejorando la integración urbana”.

En este sentido, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, informó que la calle, de un ancho de 10 metros, tiene señalización y semaforización, lo cual “mejora la circulación y la conectividad, especialmente para los residentes de Valentina”.

Pavimentacion calle El Cholar

Bruno apuntó, además, que esta obra descomprime el tránsito de la calle Bejarano, otro de los puntos claves para subir a la Autovía Mosconi. “Esta es una apertura que realizamos ya hace un par de meses y terminamos de completar las obras anexas como para formalmente darle una inauguración, si bien estaba siendo utilizada ya por los vecinos”, explicó más adelante.

Desde el punto de vista estructural, informó que se realizaron movimientos de suelo, carpeta asfáltica, cordones cuneta, señalización horizontal y semaforización conectando El Cholar con Mosconi generando un acceso en sentido norte-sur para conectar el sur de la ciudad con el oeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tanapasqualini/status/1999105311286690217&partner=&hide_thread=false Inauguramos la pavimentación de la calle El Cholar: nuevo acceso a Valentina Sur y mejor circulación para todo el sector.

Una obra que incluyó hormigón, drenaje y puente peatonal para una conexión más segura.

Neuquén crece con infraestructura que acompaña. #OrgulloNeuquino pic.twitter.com/a6GmmhMgTv — María Pasqualini (@tanapasqualini) December 11, 2025

Nuevo asfalto en Terrazas del Neuquén

La Municipalidad de Neuquén avanza en los tramos finales de la obra de pavimentación que completó la conexión entre Soldi y Cabellera del Frío, que refuerza la vinculación entre dos arterias troncales del oeste. Así se está mejorando la accesibilidad, la movilidad cotidiana y el ingreso al barrio.

La intervención incorporó pavimento en Cordillera Esencial, Choique y un pasaje sin denominación oficial dentro de Terrazas del Neuquén. El intendente Mariano Gaido destacó que “son obras de 2.000 millones de pesos solamente en el barrio Terrazas, de fondos neuquinos que tienen, a partir del presupuesto y del superávit, destino a obras”.

Los trabajos incluyen consolidación de suelo, protecciones con muros de contención en sectores con desniveles, bocacalles, señalización, cordón cuneta y carpeta asfáltica flexible, dentro del plan de 3.400 cuadras ejecutado con fondos municipales.

Asfalto en Terrazas del Neuquén (1)

Gaido señaló que la circulación ya se encontraba habilitada en el sector y valoró la magnitud del plan de pavimentación ejecutado en los últimos meses. Resaltó también que las obras de asfalto avanzan en “Valentina, en Confluencia, en San Lorenzo, en toda la ciudad”.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recordó que esta nueva obra de asfalto se encuentra “a pocos metros de Avenida Soldi, donde inauguramos hace unas semanas la segunda mano para llegar hasta Raúl Alfonsín”. Indicó que Cabellera del Frío constituye “otra de las avenidas importantes de ingreso a este barrio”.

Nicola detalló que Cordillera Esencial es “una conectividad nueva que ya está asfaltada, toda terminada”, y agregó que avanzaban en “veredas, algunas protecciones con muros por el tema de los desniveles que tiene el suelo”.

Explicó que Choique permite conectar “desde Cabellera del Frío hasta Soldi, con todo el asfalto terminado y habilitado”, y precisó que existe “otra calle que todavía no tiene nombre porque es reciente la cesión al espacio público”.