Nuevo asfalto en Terrazas del Neuquén: avanzan las obras que conectan Soldi con Cabellera del Frío

Se trata de una inversión en el barrio por 2.000 millones de pesos de fondos propios de la Municipalidad de Neuquén.

La Municipalidad de Neuquén avanza en los tramos finales de la obra de pavimentación que completó la conexión entre Soldi y Cabellera del Frío , que refuerza la vinculación entre dos arterias troncales del oeste. Así se está mejorando la accesibilidad, la movilidad cotidiana y el ingreso al barrio.

La intervención incorporó pavimento en Cordillera Esencial, Choique y un pasaje sin denominación oficial dentro de Terrazas del Neuquén. El intendente Mariano Gaido destacó que “son obras de 2.000 millones de pesos solamente en el barrio Terrazas, de fondos neuquinos que tienen, a partir del presupuesto y del superávit, destino a obras” .

Los trabajos incluyen consolidación de suelo, protecciones con muros de contención en sectores con desniveles, bocacalles, señalización, cordón cuneta y carpeta asfáltica flexible, dentro del plan de 3.400 cuadras ejecutado con fondos municipales.

Gaido señaló que la circulación ya se encontraba habilitada en el sector y valoró la magnitud del plan de pavimentación ejecutado en los últimos meses. Resaltó también que las obras de asfalto avanzan en “Valentina, en Confluencia, en San Lorenzo, en toda la ciudad”.

Asfalto en Terrazas del Neuquén (1)

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recordó que esta nueva obra de asfalto se encuentra “a pocos metros de Avenida Soldi, donde inauguramos hace unas semanas la segunda mano para llegar hasta Raúl Alfonsín”. Indicó que Cabellera del Frío constituye “otra de las avenidas importantes de ingreso a este barrio”.

Nicola detalló que Cordillera Esencial es “una conectividad nueva que ya está asfaltada, toda terminada”, y agregó que avanzaban en “veredas, algunas protecciones con muros por el tema de los desniveles que tiene el suelo”.

Explicó que Choique permite conectar “desde Cabellera del Frío hasta Soldi, con todo el asfalto terminado y habilitado”, y precisó que existe “otra calle que todavía no tiene nombre porque es reciente la cesión al espacio público”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/1995859038471664119&partner=&hide_thread=false Avanzamos en Terrazas del Neuquén: ya conectamos Soldi con Cabellera del Frío y mejoramos la entrada al barrio. Con fondos neuquinos seguimos pavimentando Cordillera Esencial, Choique y nuevas vías que potencian la movilidad del oeste. Obras que transforman la ciudad. pic.twitter.com/PzzgWjFiun — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) December 2, 2025

Los desafíos de la obra

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, describió que la obra presentó “un desnivel importante, así que hubo un movimiento de suelo muy significativo para consolidar la estructura”, lo que requirió la ejecución de muros de contención en sectores de barda.

Bruno destacó que la actividad continuaba en distintos frentes viales y afirmó que “los plazos de obra no se suspenden, siguen corriendo”, incluso durante el período de fiestas. Puntualizó que la tormenta reciente no afectó el avance en Terrazas porque “el grueso de la obra ya estaba terminado”.

Nicola agregó que el equipo también avanzaba en “el movimiento de suelo de Pilmayquén”, lo que permitirá nuevas alternativas de circulación hacia la rama norte de Soldi.

Asfalto en Terrazas del Neuquén (2)

Indicó que en el final de Cabellera del Frío se ejecutaba “un reordenamiento de lo que es la conectividad con la colectora de Raúl Alfonsín”, y afirmó que las terminaciones generales quedarían concluidas “en 30 días más”, con pavimento ya habilitado.