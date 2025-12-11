Vuelve la feria LE CHIC con el especial de Navidad

Este evento reúne toda la magia navideña con una gran variedad de propuestas emprendedoras en Cipolletti. Además, cuenta con un espacio de pastelería.
LE CHIC, la reconocida feria que este año cumplió sus 10 años, presenta su edición especial Navidad 2025 en el tradicional Centro Comercial Flor del Pardo (ex Bodega), en la esquina de Mariano Moreno y San Luis de Cipolletti.
Este evento reúne toda la magia navideña con una gran variedad de propuestas emprendedoras: accesorios, deco, deco navideña, indumentaria, cestería y mucho más. Además, cuenta con un espacio de pastelería, barra de gin y tragos con y sin alcohol, que hacen de LE CHIC un clásico punto de encuentro.
La feria se realizará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 17 a 21 horas, con entrada libre y gratuita.
Se desarrolla dentro del multiespacio de La Flor, por lo que no se suspende por mal clima. Habrá actividades para los más chicos a cargo de Flipper Jugueterías y la feria es pet friendly, ideal para disfrutar en familia.
