El clima en Neuquén

icon
31° Temp
12% Hum
Neuquén
La Mañana le chic

Vuelve la feria LE CHIC con el especial de Navidad

Este evento reúne toda la magia navideña con una gran variedad de propuestas emprendedoras en Cipolletti. Además, cuenta con un espacio de pastelería.

Este sábado 13 y domingo 14 llega la feria LE CHIC Especial Navidad en Cipolletti

Este sábado 13 y domingo 14 llega la feria LE CHIC Especial Navidad en Cipolletti

LE CHIC, la reconocida feria que este año cumplió sus 10 años, presenta su edición especial Navidad 2025 en el tradicional Centro Comercial Flor del Pardo (ex Bodega), en la esquina de Mariano Moreno y San Luis de Cipolletti.

Este evento reúne toda la magia navideña con una gran variedad de propuestas emprendedoras: accesorios, deco, deco navideña, indumentaria, cestería y mucho más. Además, cuenta con un espacio de pastelería, barra de gin y tragos con y sin alcohol, que hacen de LE CHIC un clásico punto de encuentro.

La feria se realizará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 17 a 21 horas, con entrada libre y gratuita.

Se desarrolla dentro del multiespacio de La Flor, por lo que no se suspende por mal clima. Habrá actividades para los más chicos a cargo de Flipper Jugueterías y la feria es pet friendly, ideal para disfrutar en familia.

Visitá el Instagram de Le Chic: @lechic.x.mery

Mirá las imágenes de ferias anteriores

IMG_1329
IMG_1058
IMG_1327
IMG_1326
IMG_1328
IMG_1330
IMG_1331
IMG_1333
IMG_1334
IMG_1335
CONTENIDO PATROCINADO PIE NOTAS LM NEUQUEN

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel