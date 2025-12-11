Cómo sigue el viento con ráfagas fuertes en Neuquén: el tiempo para el finde

Se esperan jornadas marcadas por fuertes ráfagas. Los detalles del clima para el resto de la semana.

Se vienen jornadas de mucho viento al Alto Valle , marcadas por temperaturas templadas y fuertes ráfagas. Así lo informó el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El organismo interprovincial informó en su pronóstico extendido a seis días: "continúa el ingreso de aire más fresco desde el sudoeste con precipitaciones débiles y dispersas en cordillera. Períodos ventosos sobre el norte de la Patagonia con paulatino descenso de la temperatura hacia el fin de semana inclusive. Inestable el domingo con formación de tormentas sobre la región de mesetas". "A partir del martes comienzan a dominar las altas presiones con ingreso de aire más cálido del noreste y ascenso de las temperaturas", agregaron.

Este jueves se espera viento con una velocidad promedio de 30 km/h y ráfagas de 50 km/h. Hacia la noche podrían llegar a 65 km/h. La temperatura llegará a 32°C durante la tarde con un sol radiante, según AIC. Durante la noche, descenderá hasta 13°C y se nublará levemente.

Viento en Neuquén: cómo va a estar el fin de semana

El viernes aumentará el viento. Promediará en 43 km/h durante el día, pero se esperan ráfagas de más de 70 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y se irá cubriendo conforme avance la jornada. La temperatura rozará los 30°C a la tarde y descenderá hasta los 10°C. Para el mismo día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta meteorológico por viento que, si bien no afectará a la capital, abarcará varios puntos de la provincia.

Para el sábado, el cielo comenzará mayormente cubierto y se irá despejando conforme avance la jornada. El viento será más moderado que el viernes, aunque se sentirán ráfagas de hasta 60 km/h. La temperatura llegará a 26°C y bajará durante la noche hasta 6°C.

La jornada del domingo comenzará inestable con un pico de temperatura de 25°C. A medida que avance el día, la temperatura bajará drásticamente hasta llegar a 7°C con cielo cubierto. El viento continuará siendo fuerte llegando a ráfagas de 67 km/h durante la noche.

Viento neuquén

El lunes permanecerá parcialmente nublado toda la jornada. El comienzo de la semana se verá marcada por fuertes vientos, con ráfagas de hasta 66 km/h. La temperatura estará en los mismos rangos que el domingo.

Para el martes se espera un ascenso de las temperaturas que, según AIC, continuará paulatinamente los siguientes días. La temperatura será de 28°C de máxima y el cielo estará despejado. Por la noche, la temperatura descenderá a 13°C y el cielo se cubrirá casi totalmente. El viento se calmará y presentará velocidades muy leves, que llegarán a los 18 km/h.

Alerta por tormentas y viento a nivel nacional

En el resto del país, las condiciones climáticas serán adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarilla y naranja por tormentas, además de f uertes vientos para este jueves 11 de diciembre, con posibilidad de intensas lluvias y caída de granizo en distintas zonas.

Según precisó el organismo, las advertencias alcanzan a varias provincias, donde se espera la formación de núcleos tormentosos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel naranja, donde se advierte por la presencia de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Esta alerta rige sobre el sector de la triple frontera de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

También está vigente otra alerta naranja por un temporal de vientos. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h", anticipó el SMN.

Y se detalló que los fuertes vientos alcanzarán únicamente a la provincia de Santa Cruz, puntualmente, la zona oeste.