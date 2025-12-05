Alerta naranja por fuertes tormentas, vientos de 90 km/h y temperaturas extremas

La previa al inicio del finde largo, el SMN advirtió que se espera gran impacto de granizo y actividad eléctrica.

El organismo nacional compartió algunas recomendaciones ante la vigencia de las alertas.

En las últimas horas, y en el inicio de lo que será el fin de semana largo, se anticipa la presencia de varios fenómenos climáticos , acompañados de una ola de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas por tormentas y altas temperaturas que tendrán gran impacto este viernes en varias zonas del país.

Según precisó el organismo, este viernes 5 de diciembre rige una alerta meteorológica naranja y amarilla por fuertes tormentas y calor extremo en diez provincias .

Alerta naranja por tormentas fuertes

Desde el SMN se confirmó que para esta jornada rige una alerta naranja por tormentas fuertes, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, detallaron.

Esta alerta afectará el centro de las provincias de San Juan y Salta.

lluvias.jpeg La alerta por tormentas y vientos fuerte afectará a varias zonas del país.

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas afectará

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas intensas que implicará la presencia de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”, destacó el organismo.

Esta alerta amarilla rige para las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy,

mapa_alertas (19)

En este contexto, el organismo nacional compartió algunas recomendaciones. Entre las principales medidas sugeridas figuran evitar sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües; no realizar actividades al aire libre; evitar refugiarse cerca de árboles y postes que puedan ceder con el viento; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Alerta por ola de calor

Por su parte, el SMN lanzó una alerta amarilla por calor extremo para Entre Ríos, en Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante. En las zonas afectadas, la temperatura podría alcanzar una máxima de 34°C, mientras que no habrá viento y la humedad será del 79%.

calor extremo Se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance lentamente desde el extremo oeste del país en dirección al este.

¿Cómo estará el tiempo este viernes en Neuquén?

La región Confluencia (Neuquén capital y Cipolletti) será nuevamente el sector más cálido, con una temperatura máxima cercana a los 31°C y una mínima que rondará los 12°C en las primeras horas de la mañana. El cielo se mantendrá despejado, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del sudoeste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas aisladas durante la tarde.

En el norte de la provincia, el pronóstico indica un día templado y con buenas condiciones de visibilidad. Las temperaturas se ubicarán por debajo de los valores del Alto Valle, con máximas que rondarán los 27°C y mínimas cercanas a los 10°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado y el viento será suave, sin eventos significativos.

Para el centro neuquino, se anticipa una jornada con cielo despejado, sin indicios de lluvia. La amplitud térmica será marcada, con una mañana fresca y una tarde agradable, alcanzando máximas cercanas a los 25°C. Durante la tarde podrían presentarse brisas moderadas del oeste, pero sin impacto significativo. En esta zona predominará el aire seco.

En el sur de la provincia, el clima cordillerano ofrecerá un día estable, con temperaturas más frescas y un cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las máximas rondarán los 21°C y la mínima será cerca a los 8°C. No se esperan lluvias ni inestabilidad marcada, un escenario ideal en la previa al último fin de semana largo del 2025.