La paz se transformó en terror: un joven estaba reunido con amigos y fue baleado por la espalda

El joven de 18 años permanece internado en el hospital Castro Rendón. Ya fue entrevistado y la Policía inició una investigación.

Una juntada nocturna entre amigos en Centenario fue brutalmente interrumpida y, de un segundo a otro, la paz se transformó en terror. Un joven resultó baleado por desconocidos que pasaron en una camioneta que la Policía ya trabaja para ubicar. Los detalles del hecho de violencia.

El comisario Marcos Mazzone informó en diálogos radiales que todo ocurrió este viernes alrededor de las 4 , cuando la víctima -un joven de 18 años- se encontraba junto a otros tres amigos disfrutando de la noche cálida en calle Belgrano, junto al canal, en la zona del Casco Viejo. El efectivo, coordinador operativo de la Zona Periferia II, indicó que se trata de un sector muy concurrido por los jóvenes de la localidad en época de verano.

En esas circunstancias, fueron sorprendidos por el paso de una camioneta color gris con tres ocupantes -según indicaron los testigos-, desde la cual un hombre se asomó por la ventanilla y disparó al menos ocho veces con un arma de fuego.

Mazzone detalló que uno de esos proyectiles alcanzó al joven por la espalda y salió por su tórax, dejándolo gravemente herido.

canal centenario belgrano

De inmediato, sus acompañantes -otro joven y dos mujeres- llamaron a la Policía y a Emergencias, por lo que la víctima fue rápidamente asistida y trasladada al Hospital Regional Castro Rendón de la capital. Allí, lo pudieron atender y estabilizar, y actualmente el joven se encuentra consciente y aún internado bajo observación, aunque en principio y milagrosamente, fuera de peligro.

El jefe policial indicó que el joven "ya fue entrevistado" y que ahora se trabaja en base a su relato y se ordenó un relevamiento de cámaras del sector, no solo para poder dar con los autores sino también determinar el móvil de la agresión, que aún se desconoce. Habrá que analizar si se trató de un ataque intencional hacia quien resultó herido o una confusión de objetivo. Todo es materia de investigación.

Lamentablemente, estos hechos de inseguridad en Centenario se han vuelto frecuentes en el último tiempo, aunque no suelen ser al azar sino que se encuentran mayormente vinculados al narcomenudeo y las disputas en relación a ese delito.

Feroz balacera dejó una adolescente de 17 años herida

A principios de noviembre, una adolescente de 17 años quedó en la línea de fuego de la última balacera que se registró en Centenario y está viva de milagro.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Zona Periferia II, informó en declaraciones radiales que el nuevo tiroteo se registró poco antes de las 19 en el barrio Sarmiento. Por allí pasaron dos hombres a bordo de una moto, quienes dispararon en reiteradas ocasiones contra el frente de una vivienda, con la mala suerte de que uno de los proyectiles impactó a una adolescente de 17 años que estaba en ese lugar.

Comisaria quinta centenario

Efectivos de la Comisaría Quinta recibieron el aviso de vecinos y, al hacerse presentes y tomar conocimiento de la joven herida, se convocó a una ambulancia del Hospital Natalio Burd, que trasladó a la víctima.

Además, a los pocos minutos, se ordenó su derivación al Hospital Castro Rendón de la capital, lo que generó mucha preocupación en la localidad. No obstante, fue solo una cuestión de prevención, ya que el proyectil no ocasionó daños en ningún órgano y la adolescente ya fue dada de alta. Así lo confió Mazzone este miércoles.

Por otro lado, en simultáneo con el traslado de la herida, arribó al lugar Criminalística y personal de Investigaciones, que peritaron la escena, recolectaron testimonios de vecinos y peinaron la zona en busca de cámaras de seguridad, que ya están siendo relevadas para ubicar a los autores. También se incautó una vaina servida y se hallaron dos perforaciones de arma de fuego en las construcciones del sector.