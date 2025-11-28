Brutal agresión: corrieron a un hombre entre cuatro y lo apuñalaron

Ocurrió cerca de una plaza en Centenario, el jueves por la tarde, a plena luz del día. La víctima aún no denunció lo ocurrido.

Un nuevo hecho de violencia causa preocupación en Centenario, donde un hombre fue corrido por otros cuatro por motivos que se investigan y luego apuñalado. El herido ya está fuera de peligro, pero la agresión habría sido un ajuste de cuentas.

En diálogo con Radio Sayhueque de Centenario, el comisario Luis Aguirre -jefe de la Comisaría Quinta- informó que el nuevo hecho de violencia tuvo lugar alrededor de las 19:30 del jueves. Alrededor de esa hora, el personal fue alertado de una riña en curso en inmediaciones de calles República Argentina y Panamá, cerca de la Plaza Los Pioneros, por lo que se acercaron al lugar.

En la escena, los efectivos se encontraron con un hombre que se identificó y dijo tener 39 años , quien había resultado lesionado. "Mucha información no quiso aportar, pero evidenciaba una lesión punzante en el pecho, de arma blanca" , contó Aguirre.

A pesar de la poca información, se convocó a la Oficina de Investigaciones y se comenzaron algunas tareas tendientes a esclarecer el hecho mientras la víctima era trasladada al Hospital Natalio Burd. Se buscaron testigos y se analizaron registros fílmicos de la zona, que permitió descubrir que el herido había sido corrido por cuatro hombres, contexto en el que se dio la agresión con arma blanca.

hospital centenario

En el hospital local, la víctima recibió las primeras asistencias y curaciones, tras lo cual fue derivado al Hospital Castro Rendón de la capital para mayores estudios y luego trasladado de regreso a la ciudad vecina. Este viernes ya no permanecía internado y se cree que habría recibido el alta. No obstante, la Policía no ha recibido su denuncia por el hecho.

"Muchas veces, a pesar del hecho grave, no se reciben las denuncias y se carece de mayor información para lograr la aprehensión de los autores", lamentó Aguirre, quien instó a los vecinos a llamar a la fuerza ante cualquier situación sospechosa o de violencia que se detecte.

Por último, respecto del herido, indicó que se trata de una persona vinculada al ambiente delictivo, con antecedentes y pedidos de paradero en el último tiempo. Esto hace creer que la agresión pueda estar relacionada con algún conflicto entre bandas.

Quiso matarlo con una cuchilla porque reclamó la devolución de un celular

Un salvaje que apuñaló con una cuchilla a un joven luego de que le hizo un reclamo por un celular fue acusado y, de forma inicial, cumplirá prisión domiciliaria. El brutal hecho ocurrió a principios de la semana pasada, en una plaza de la ciudad de San Martín de los Andes.

Días atrás, el fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos a un joven por intentar asesinar a otro a puñaladas en una plaza de San Martín de los Andes.

La acusación la realizó el viernes 21 por la mañana, durante una audiencia en la que pidió que el acusado, identificado por sus iniciales como N.R., permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo para la integridad de la víctima.

hernan scordo fiscal del caso.jpg

De acuerdo a la investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 17 de noviembre alrededor de la 1 de la madrugada, en las inmediaciones de la plaza Centenario, en el cruce de las calles Coronel Díaz y San Martín.

El origen fue una discusión entre el imputado (18 años) y la víctima (19), luego de que esta última le reclamara la falta de un teléfono celular.

El acusado sacó una cuchilla, blandió el arma y lesionó a la víctima en la zona del abdomen, primero, y luego en la espalda, cuando intentaba irse del lugar.

El ataque fue con "la intención de causarle la muerte", según explicó el fiscal del caso en la audiencia.

Cómo consecuencia, le provocó lesiones y el "resultado fatal no se consumó gracias a la actuación del personal del hospital Ramón Carrillo, que ingresó a la víctima a quirófano, donde tuvo que ser sometida a dos cirugías", detalló Scordo.