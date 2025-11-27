Inseguridad: un nuevo robo de "la banda del Gol rojo" pone en alerta a más barrios

El episodio delictivo no se consumó. Ocurrió en una vivienda de calles Leguizamón y Uspallata, el martes por la noche.

Los vecinos del barrio Villa María ahora también se pusieron en alerta tras un intento de robo cometido por un grupo de ladrones que se moviliza en un Gol Trend rojo , igual que los vistos en El Progreso. Aseguran que la banda hace estragos en varios barrios y hay preocupación.

El nuevo video al que accedió LM Neuquén fue registrado por las cámaras de una vivienda del barrio Villa María, en Leguizamón y Uspallata, llama la atención porque los delincuentes extrañamente llegan en un auto de idénticas características al observado en el robo de barrio El Progreso. Se trata de un Volkswagen Gol Trend color rojo con vidrios polarizados.

El robo en Villa María tuvo lugar el martes 25 a las 22:07 . A esa hora registraron las cámaras que los delincuentes arribaron a dicha esquina y, tras estacionar el auto con balizas y esperar a que no haya movimiento en los alrededores, un hombre bajó del mismo.

Vistiendo una gorra DC color negra, a rostro cubierto y guantes, el delincuente se puso a trabajar sin gastar ningún segundo. Así, la cámara del frente de la vivienda atacada registró cómo forcejeaba con la reja delantera para intentar abrirla, con ayuda de algunas herramientas.

Un nuevo robo de los ladrones del Gol rojo pone en alerta a más barrios

Al cabo de poco más de un minuto, el delincuente logró abrir la reja y acceder al patio delantero, tras lo cual se acercó a la cámara de seguridad que lo filmaba y la dio vuelta para que deje de apuntarle.

Según se pudo confirmar, los delincuentes finalmente no ingresaron a la vivienda. No está claro si quisieron preparar el escenario al dar vuelta la cámara para actuar en otra oportunidad o si quizás se vieron acorralados por el movimiento en la calle o incluso se pudieron percatar de que los propietarios estaban en el interior y por eso decidieron desactivar el robo.

Lo cierto es que no se llevaron nada y los propietarios se habrían percatado de lo ocurrido al día siguiente, al encontrar la reja forzada y la cámara dada vuelta, algo que generó mucho temor en el barrio.

Además, se han conocido más videos que muestran en acción a los ladrones del auto rojo, que estarían haciendo estragos en varios barrios. Esto ha impulsado a los vecinos a compartir la información y alertar a otros a través de grupos de WhatsApp para estar alertas.

El robo de barrio El Progreso

Según puede verse en las imágenes compartidas por uno de los damnificados, todo comenzó cuando el auto rojo llegó y lentamente estacionó en la calle de la vivienda que tenían como objetivo. Sin previo aviso, del lado del acompañante descendió un hombre y por la puerta trasera derecha bajó otro. Ambos con los rostros cubiertos, solo les quedaba a la vista los ojos.

De manera veloz corrieron hacia una reja y comenzaron a hacerle fuerza para abrirla, pero como esta tenía el pasador colocado con un candado, se les complicó. Debido a los movimientos bruscos, la alarma de la vivienda se disparó. Lejos de que esto los atemorizara, continuaron haciendo fuerza para poder abrirla.

Pese a que el sistema de seguridad de la vivienda se activó, al tratarse de un horario laboral en el que todo ocurrió, los vecinos de alrededor no se encontraban en sus casas y no pudieron avisarle a la Policía.

Un grupo de delincuentes realiza violentos robos en el barrio El Progreso de Neuquén

Una vez que los tres ladrones se encontraron dentro de la casa, uno de ellos corrió a desactivar la alarma, mientras que otro cerro las rejas para simular cotidianidad, mientras el cómplice que conducía el auto se quedó en este haciendo de "campana".

En tanto, los delincuentes que ingresaron en la vivienda dispusieron de tiempo para revisar todo y llevarse las cosas de valor.

Luego de perpetrar el brutal asalto, salieron de la casa, volvieron a juntar las rejas, se subieron al Volkswagen Gol que continuaba esperándolos en la calle y huyeron rápidamente.